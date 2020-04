Vom Auto aus den Film genießen

Limbach.Klein, aber fein präsentiert sich ab dem 1. Mai eine wirkliche Attraktion in Limbach: Auf dem Platz hinter der Limbacher Sporthalle geht für die nächsten Wochen ein Autokino an den Start. Auf dem Platz können etwa 30 Autos den Kinofilm auf der 21 Quadratmeter großen LED-Wand genießen.

Die Limbacher DJ-Gruppe Future-Light-Crew präsentieren zusammen mit der Mosbacher Veranstaltungstechnik Firma ML Events einen bunten und abwechslungsreichen Mix aus aktuellen Blockbustern, renommierten Klassikern und Filmen für Kinder. Das Programm wird wöchentlich neu gestaltet.

„Echtes Highlight“

Die Organisation des Autokinobetriebes erfolgte in enger Kooperation und mit Unterstützung der Gemeinde Limbach und Bürgermeister Thorsten Weber, der von Anfang an von der Idee begeistert war.

Gerade in den Zeiten von Corona sei diese zulässige Form der Unterhaltung „ein echtes Highlight“. Selbstverständlich unterliegen auch diese Kinoveranstaltungen den gültigen, strengen „Coronaregeln“, heißt es in einer Mitteilung der Gemeinde. So erfolgt die Buchung und Bezahlung der Kinokarten je Auto ausschließlich online über die Webseite www.autokino-limbach.de. Vorort wird es keinen persönlichen Kontakt mit den Organisatoren geben, der Ticketkauf ist durch die Fensterscheibe nachzuweisen. Coronabedingt dürfen maximal zwei fremde Personen miteinander im Auto sein. Bei Familien können bis zu fünf Personen das Auto „belegen“. Beim Zugang zum Platz wird dies ausdrücklich kontrolliert. Personalausweise sind mitzuführen.

Bei der Einfahrt erhalten alle Fahrzeuge einen desinfizierten Empfänger, den man am Aux-Anschluss des Autoradios oder an bis zu zwei Kopfhörer anschließen kann. Auch Toiletten, die regelmäßig desinfiziert werden, befinden sich auf dem Platz. Auch hier wird auf die Einhaltung des Sicherheitsabstandes geachtet.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 27.04.2020