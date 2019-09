Vier Gremiumsmitglieder ausgezeichnet

Balsbach.„Nicht geschimpft, ist gelobt genug“: Mit diesen Worten begrüßte Bürgermeister Thorsten Weber kürzlich den alten und neu gewählten Balsbacher Ortschaftsrat sowie alle Anwesenden zur letzten Sitzung des amtierenden Ortschaftsrates. Dass er diesem schwäbischen Motto im badischen Balsbach jedoch nicht nachkommen wollte, stellte er schnell klar und freute sich besonders, gleich vier langjährige Mitglieder des Balsbacher Ortschaftsrates auszeichnen zu können.

Die Ehrungen

Für seine mehr als zehnjährige Tätigkeit wurde Ortschafts- und Gemeinderat Matthias Kemmerer geehrt. Er sei nicht nur im Fußball ein Teamplayer und werde im Ortschaftsrat insbesondere für seine ruhige und sachliche Arbeit geschätzt. Es folgte Thomas Throm, den Bürgermeister Weber nicht nur für 20 Jahre Ortschaftsrat auszeichnete, sondern dem er auch seinen Dank für die 15-jährige Ausübung des Amtes als stellvertretender Ortsvorsteher aussprach. Besonders erwähnenswert ist laut dem Gemeindeoberhaupt zudem seine allzeitige Verlässlichkeit, die sich besonders in seinem Engagement bei der Flüchtlingsbetreuung zeigt. Ebenfalls für 20 Jahre im Balsbacher Ortschaftsrat wurde Andreas Ebert ausgezeichnet, der sich nicht nur als Mitglied des Ortschafts- und Gemeinderates engagiert. Seit 2014 leitet er als Ortsvorsteher das örtliche Gremium. In dieser Funktion sind neben den bereits genannten Maßnahmen zusätzlich die Bauleitung beim Umbau des Feuerwehrgerätehauses und die Jugendraumeröffnung zu erwähnen.

Norbert Grimm hört auf

Der letzte Ehrungskandidat des Abends hieß Norbert Grimm, den Bürgermeister Weber für ganze 25 Jahre im Balsbacher Ortschaftsrat ehrte. Durch seine Mitarbeit wurden unter anderem der Parkplatz am Vereinsheim umgestaltet, ein Rückhaltebecken für das Oberflächenwasser der Wagenschwender Straße gebaut und 1997 im Zuge der Vereinsheimumgestaltung die Küche umgebaut. Im Gegensatz zu den zuvor Geehrten, die dem Balsbacher Ortschaftsrat weiterhin erhalten bleiben, scheidet Grimm nach einem Vierteljahrhundert in der Kommunalpolitik aus dem Rat aus. Weber dankte ihm für seine ruhige Art, mit der er trotz närrischen Neigungen in der 5. Jahreszeit stets an einer sachlichen Lösung interessiert war.

Allen Geehrten sprach Bürgermeister Weber seinen anerkennenden Dank aus und überreichte ihnen eine Urkunde und eine Stele des Gemeindetages sowie ein kleines Geschenk der Gemeinde. Er ließ es sich nicht nehmen, auch den beiden ausscheidenden Ortschaftsräten Klemens Sanns und Friedbert Bauer für ihr ehrenamtliches Engagement zu danken. Nach den Ehrungen wurden die neugewählten Ortschafträte Andreas Ebert, Michael Kaiser, Matthias Kemmerer, Manuel Link, Thomas Throm und Bernd Schwing eingeführt und verpflichtet. Dem Vorschlag, Andreas Ebert zum Ortsvorsteher und Manuel Link als dessen Stellvertreter zu wählen, wurde einstimmig zugestimmt.

Bauplätze am Teichweg

Ebert gab einen Rückblick über das zurückliegende Jahr und berichtete über die neuen Bauplätze im Teichweg. Man möchte nun in die Gespräche mit den Grundstückseigentümern eintreten, um den Grunderwerb durchzuführen. Am Ende informierte Ebert, dass er und der Bürgermeister in Sachen Kloster immer auf dem Laufenden gehalten werden. Es wurde unter anderem auf den Ehrungsabend im November hingewiesen.

