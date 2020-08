Vielfältig engagiert im örtlichen Leben

Wagenschwend/Fahrenbach/Limbach.Vor wenigen Tagen starb in Wagenschwend im Alter von 91 Jahren Rektor i. R. Hermann Pornschlegel nach langer, schwerer Krankheit. Aufgrund der aktuellen Pandemielage fand die Bestattung im engsten Familienkreis statt.

Die Nachrufe und Beileidsbekundungen würdigten anerkennend seine Zeit seit 1958 in Wagenschwend, Fahrenbach, Limbach und darüber hinaus, in der er vielfältig engagiert das örtliche Leben mitgestaltet und geprägt hat.

Pornschlegel war von 1958 bis 2000 Dirigent des Wagenschwender gemischten Chors und Kirchenchors (anfangs Männerchor) und Organist in der Pfarrkirche „Hl. Kreuz“ Wagenschwend/Balsbach an Sonn- und Werktagen. 1965 übernahm er aushilfsweise für zwei Jahre den Gesangverein „Liederkranz“ Balsbach. Von 1968 bis 1981 war er musikalischer Leiter des Musikvereins „Eintracht“ Wagenschwend.

Schulleiter- beziehungsweise Rektorenstellen bekleidete er 1958 bis 1969 an der Volksschule in Wagenschwend, 1969 bis 1976 in Fahrenbach und danach bis zur Pensionierung 1992 an der GHS/WRS Limbach, wo er unter anderem maßgebliche Akzente im Schulhausneubau und mit der Entwicklung der Hauptschule zur Werkrealschule der Verwaltungsgemeinschaft Limbach/Fahrenbach setzte. Limbach war dabei eine der vier Versuchsschulen in Baden-Württemberg, an der die neue Schulform erprobt wurde. Die schulische Laufbahn, die 1954 in Mannheim-Sandhofen begonnen hatte, war auch verbunden mit verantwortlicher Tätigkeit im VBE als Vorsitzender der Bezirksgruppe Mosbach und im Personalrat beim Staatlichen Schulamt Mosbach.

Zu der freundschaftlichen und fruchtbaren Zusammenarbeit der Familie mit Pfarrer Ottmar Volz auf Pfarreiebene in fast 40 Jahren zählt auch die Altenwerks-Arbeit, wie sie heute noch besteht. Auch „kleinere Dinge“ wurden in die Wege geleitet wie Martinszug (1958) und Dreikönigssingen (1965). Im Bereich Erwachsenenbildung organisierte er als örtlicher Außenstellenleiter Veranstaltungen des Volksbildungswerkes VBW.

Nach der Reaktivierung der „Silvodinia“ 1975 gehörte Hermann Pornschlegel zu den Verantwortlichen dieser 1900 gegründeten studentischen Odenwälder Ferienverbindung. nsch

