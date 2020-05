Viele Serviceangebote

Limbach.Für Bürger, die sich nicht selbst versorgen können und auch keine sonstige Möglichkeit der Nachbarschaftshilfe oder den Rückgriff auf Angehörige haben, gibt es in der Gemeinde Limbach weiterhin ein umfangreiches Versorgungs- und Unterstützungsangebot:

1. Einkaufsservice des ehrenamtlichen Fahrdienstes. Der Service wird von Montag bis Freitag angeboten. Kontakt: Anmeldungen/Auskünfte beim Fahrdienst Telefon: 0172/6230050, täglich 8 bis 16 Uhr.

2. Angebote der Schwestern der Katholischen Sozialstation der Caritas. Die Schwestern können ihre Unterstützung beim Einkauf, der Pflege und bei medizinischen Problemen anbieten. Kontakt: F. Hoffmann Telefon: 06261 920136 oder F. Pattengale-Wetterauer Telefon: 06287 95165 beziehungsweise 0151/110 599 70.

3. Ehrenamtliche Einkaufsaktion mit Rolf vor Ort in Krumbach: Montags von 14 bis 16 Uhr können unter Telefon 0173/656 1006 und donnerstags von 14 bis 16 Uhr können unter Telefon: 0162/890 9091 Waren ab zehn Euro Einkaufswert und in handelsüblichen Mengen, die bei Rolf vor Ort in Krumbach eingekauft werden, bestellt werden.

4. Angebote des Pflegedienst „Daheim Leben“: Das Team des Limbacher Pflegedienstes „Daheim Leben“ bietet an, in den täglichen Touren ehrenamtliche Arztbesuche zu machen, um dort Rezepte für dringlich benötigte Medikamente zu holen. Kontakt per Telefon: 06287/784 9888.

5. Einkaufsservice des Jugendraums Heidersbach: Unter dem Motto: Bleibt daheim – wir kaufen für euch ein“ bietet der Jugendraum Heidersbach immer samstags für vom Coronavirus gefährdete Menschen einen Einkaufsservice an. Interessenten können bis freitags 18 Uhr, ihren Einkaufsbedarf anmelden. Ansprechpartner sind: Kevin Lutz, Telefon: 0174/6092268, Linus Bopp, Telefon: 01522/4371880 und Pascal Neubig, Telefon: 01525/ 6983021.

6. Lieferservice für die Gemeinden Limbach und Fahrenbach der Marktplatz-Bäckerei Linus Schmitt: Die Bäckerei bietet ab sofort die Möglichkeit jeden Dienstag und Donnerstag Backwaren ab einem Bestellwert von fünf Euro nach Hause zu liefern. Bestellannahme: Montag bis Mittwoch von 8 bis 12 Uhr unter der Telefonnummer 06287/93 361 88. Auslieferung Dienstag und Donnerstag.

7. Die DRK Kreisverbände Buchen und Mosbach sammeln Hilfsangebote und Hilfegesuche im Neckar-Odenwald-Kreis und koordinieren kostenfrei alle Angebote und Hilferufe im Landkreis. Kontakt: Telefon 06281/522235 oder E-Mail: hilfe@drk-buchen.de.

8. Es gibt folgende Liefer- und Abholservice der Gaststättenbetriebe: Balsbach, Gasthof Zum Engel; Heidersbach, Gasthaus „Zum Löwen“, Pizzeria Ferraro´s; Krumbach, Restaurant „Alte Scheune“; Limbach, Landgasthof & Hotel „Limbacher Hof“, „Pizzeria Peperoncino Calabrese“.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 04.05.2020