Verein wird von den Fähigkeiten seiner Mitglieder getragen

Balsbach.Unter dem Motto „KLJB im Wandel“ begab sich die Katholische Landjugendbewegung Wagenschwend-Balsbach bei ihrem Jubiläumsfest anlässlich des 65-jährigen Bestehens gemeinsam mit zahlreichen Besuchern auf eine Zeitreise durch die Geschichte der in beiden Ortschaften beheimateten Gruppe. Das Fest sollte Generationen verbinden und sowohl allen aktuellen und ehemaligen Mitgliedern vor Augen führen, dass es gerade für eine Jugendgruppe von besonderer Wichtigkeit ist, mit der Zeit zu gehen, Veränderungen zuzulassen, Bewährtes zu übernehmen und dabei kontinuierlich zusammenzuhalten.

In diesem Sinne wurde als ein zentraler Bestandteil des Jubiläums ein „Kampf der Generationen“ ausgetragen, in dem sich neun bunt gemischte Mannschaften in den unterschiedlichsten Disziplinen, wie einem „Waschweiberlauf“, „Melken-bis-die-Kuh-durchdreht“ oder dem traditionellen „Bierkastenlauf“ messen konnten.

Der Festsonntag begann mit einem Umzug durch die Straßen Balsbachs, vorbei an beflaggten Häusern, angeführt von den Fahnenträgern der KLJB und dem Musikverein. Es folgten die Chöre, die Gemeinde und die rund 50 geschmückten Fahrzeuge jeglicher Art, die den Festzug begleiteten, um bei der anschließenden Fahrzeugweihe am Vereinsheim gesegnet zu werden.

Den Gospel-Gottesdienst im Festzelt, musikalisch gestaltet vom Chor „Querbeet“ unter der Leitung von Manfred Schäfer, assistiert von Diakon Reiner Roos, zelebrierten Pfarrer Ulrich Stoffers und Pater Joseph aus Tansania, der die Kollekte als Spende für ein Schüler-Wohnheim in seinem Heimatdorf in Afrika entgegennehmen durfte.

Treffende Worte gefunden

In einem anschaulichen Predigtspiel legten drei Mitglieder der KLJB die aktuellen, dem Wandel der Zeit geschuldeten Probleme der Landjugend offen. Pfarrer Stoffers fand in seiner Predigt treffende Worte für diese Zustände und sah es als selbstverständlich an, dass jeder Verein von unterschiedlichen Charakteren mit ganz verschiedenen Fähigkeiten getragen werde und von dieser Vielfalt lebe. Als krönender Abschluss lud die Landjugend am Sonntagabend die Bevölkerung zum Festbankett ein, das passend zum Motto „Im Wandel der Zeit“ durch kurze, generationenumfassende Interviewausschnitte eröffnet wurde.

Im Namen des Vorstands begrüßten Jana Fichtner und Miriam Wörner die Ehrengäste, unter ihnen die Gründungsmitglieder von 1954 Maria Käsmann und Karlheinz Gräber, sowie alle weiteren Besucher und gingen auf die Veränderungen der Landjugend im Laufe der Jahre ein. Der Bogen wurde von den anfänglich landwirtschaftlichen Veranstaltungen über die traditionellen Gruppenstunden, Tanzkurse, Spieleabende und verschiedenste örtliche Aktivitäten bis hin zu den Anforderungen der heutigen Zeit gespannt.

Auf eine ehrliche und auffordernde Weise wurden nicht nur die Mitglieder, sondern auch die Bevölkerung dazu aufgerufen, die christliche Gemeinschaft zu stärken und das Leben auf dem Land aktiv zu gestalten. Um mit gutem Beispiel voranzugehen, spendete die KLJB einen Defibrillator für das Vereinsheim in Balsbach, der im Anschluss an die Festansprache an den Ortsvorsteher von Balsbach, Andreas Ebert, übergeben und von Pfarrer Stoffers gesegnet wurde.

Im weiteren Verlauf sprachen die örtlichen Pfarrgemeinderäte und Bürgermeister Thorsten Weber anerkennende Worte, gefolgt von einer unterhaltsamen Siegerehrung des „Kampfs der Generationen“ und einem Rückblick auf die Vereinsaktivitäten der vergangenen Jahre in Form einer Bilderpräsentation durch die Moderatoren Sina Galm, Verena Schwing, Amelie Klotz und Robin Galm.

In der Rolle des früheren Pfarrers Volz, ab 1956 mehr als 30 Jahre geistlicher Begleiter der Gruppe, führte Johannes Preidl durch einen Schautanz zahlreicher Landjugendmitglieder, die sich durch die verschiedensten Traditionen der Landjugend bewegten und dafür großen Applaus ernteten. Der Abend endete mit drei Liedvorträge eines generationenübergreifenden Projektchors, der sich unter der Leitung von Elias Müller zusammengefunden hatte, ehe anschließend der Musikverein Wagenschwend zur Unterhaltung aufspielte.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 31.08.2019