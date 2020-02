Tolle Stimmung

Limbach.Der Narrensamen der „Üwerzwerche“ ging auf und lieferte in der voll besetzten Turnhalle in Limbach eine tolle Show. Nach der Begrüßung durch Jana Bauer und Luisa Saffrich, die gekonnt durch das Programm führten, folgte der Einzug des Kinderprinzenpaares, Emelie Zimmermann und Philipp Herkert. Für ihre gelungene und frei vorgetragene Antrittsrede erhielten die beiden viel Applaus. Tanzmariechen Sarah Saffrich tanzte in die Herzen der Zuschauer. Mitreißende Auftritte wurden auf der Bühne gezeigt. Auch die Kleinsten durften vorführen, wie sie den Bauarbeitern helfen, die momentan dabei sind, die Straße am Falkenweg fertigzustellen. Mit dem Lied „Mach mer Brotzeit“ war den kleinen Baumeistern eine Stimmungsrakete sicher.

Tänzerische Einlage geliefert

Eine wahre Augenweide war der Einzug der drei Tanzmariechen. Alina Bauer, Linn Stephan und Emelie Zimmermann haben Akrobatik und Tanz wunderbar umsetzen können. Die Geschwister Levi und Severin Homola brachten die Narren im Saal zum Toben, trugen sie doch in Reimform vor, was zu Hause so alles passiert ist. Severin brachte es mit einem Satz auf den Punkt – kurz kommt der Furz. Im nächsten Beitrag zeigte Ally Stephan ihrer Mutter Daniela und Papa Ingo, wie man sich fit hält. Gymnastik und Diäten bringen nichts, Tanzen heißt das Zauberwort für eine tolle Figur.

Ebenfalls für beste Stimmung sorgte das von Nora-Marie Baumbusch live gesungene Lied über Mallorca. Wer sehnt sich in dieser Jahreszeit nicht nach Sonne, Sommer und Strand. Nahezu alle mitwirkenden Kinder waren bei der Strandparty auf der Bühne. Zum Mitmachen lud Manuela Hirmer beim Lied von „Tschu tschu wa“ die Kinder und vor allem einige Väter auf die Bühne, die auch sofort bereit waren, bei diesem Tanz dabei zu sein. Den Sketch „28:7 eine verflixte Rechenaufgabe“ von Otto Walkes trugen Luca Zimmermann, Ben Berger und Emma Herkert gekonnt vor. Das zum „Charleston“ nicht nur die jungen Damen bei der großen Prunkshow tanzen können, zeigten den Zuschauern auch die Kleinen „Damen und Herren“. Den Schlusspunkt setzte „Almklausi“ mit dem Lied von „Mama Lauda“.

