Thorsten Fritz folgt auf Frank Fischer

Scheringen.Das Covid 19-Virus macht auch vor Hauptversammlungen nicht Halt, und so konnte die für den 4. April geplante Hauptversammlung nicht stattfinden.

Die fünf Jahre Amtszeit der aktuellen Feuerwehrführung wären im April zu Ende gewesen, und man wollte aufgrund der aktuellen Bedingungen schnellstmöglich eine neue Feuerwehrführung einsetzen.

Gemeinsam mit der Gemeinde wurden verschiedene Lösungswege gesucht. Schließlich kam man überein, eine reine Wahlveranstaltung abzuhalten, ohne die sonst üblichen weiteren Punkte einer „normalen“ Hauptversammlung.

Pünktlich um 19 Uhr begrüßte Abteilungskommandant Frank Fischer die Wehrmitglieder sowie Bürgermeister Thorsten Weber und Gesamtkommandant Karl Wendel.

Nach einem reibungslosen Ablauf aller Wahlgänge ist die Feuerwehr Scheringen für die nächsten fünf Jahre wieder gut aufgestellt.

Neuer Abteilungskommandant ist Thorsten Fritz, der einstimmig gewählt wurde und das Amt von Frank Fischer übernimmt, welcher aufgrund seines Umzuges nach Buchen das Amt nicht mehr ausüben kann. Erster stellvertretender Kommandant ist Andy Schmidt. Weiter im Amt als zweiter stellvertretender Kommandant ist Steffen Roth. In den Feuerwehrausschuss wurden gewählt: Lydia Ebermann, Christoph Seite, Georg Kispert, Ronny Link und Peter Schork. Als Kassier ist weiterhin Ronny Link im Amt. Ebenfalls weiter im Amt des Schriftführers ist Steffen Roth. Gerätewart ist Peter Schork.

Nach den Wahlen überbrachte Bürgermeister Weber Grüße und den Dank für das ehrenamtliche Engagement der Gemeinde und des Gemeinderates. Wie wichtig eine freiwillige und gut funktionierende Feuerwehr ist, habe man zuletzt beim Brand in Balsbach gesehen.

„Es ist wichtig, dass es Menschen gibt, die sich engagieren. Dass dies in Scheringen ohne Zweifel der Fall ist, hat man heute an den stets einstimmigen Wahlen gesehen“, so Weber.

Sein besonderer Dank ging an den scheidenden Abteilungskommandanten Frank Fischer, der der Abteilungswehr mit seiner Erfahrung, Rat und Tat weiter zur Verfügung stehen wird. Dem neuen Abteilungskommandanten wünschte der Bürgermeister alles Gute und wenige Einsätze.

Wie Gesamtkommandant Karl Wendel erklärte, sei Frank Fischer 1980 in Einbach in die Feuerwehr eingetreten. 2009 habe er ihn gefragt, ob er nicht zur Feuerwehr nach Scheringen wechseln möchte, da er dort mittlerweile ein Haus gebaut hatte. Schnell sei man sich einig gewesen. Nach der Truppmann II-Ausbildung in Scheringen habe sich Frank Fischer im Feuerwehrwesen bei seinem Arbeitgeber bis zum Zugführer weitergebildet. Auch Karl Wendel freute sich, dass Frank Fischer der Wehr erhalten bleibt.

Zum Abschluss ergriff Frank Fischer noch einmal das Wort und bedankte sich bei seinen Stellvertretern und bei seiner Mannschaft für die gute Zusammenarbeit. Als herausragende Leistung und größtes Projekt seiner Amtsperiode nannte Fischer den Umbau des alten Gerätehauses in einen neuen Kameradschaftsraum, der fast komplett in Eigenleistung umgesetzt wurde.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 26.09.2020