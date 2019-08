SV Wagenschwend holt sich den Pokal

Heidersbach.Im wahrsten Sinne des Wortes heiß umkämpft war das Finale des Kommunalraumturniers der Gemeinden Limbach und Fahrenbach, das bei fast schon tropischen Temperaturen im Rahmen des Sportfestes des VfB Heidersbach ausgetragen wurde. Der SV Wagenschwend und der gastgebende VfB Heidersbach lieferten sich dabei vor stattlicher Kulisse ein packendes Duell, welches die Gäste im Elfmeterschießen für sich entscheiden konnten. Nachdem sich der VfB eine 2:1 Führung erspielen konnte und lange Zeit wie der sichere Sieger aussah, gelang den Wagenschwendern in der Nachspielzeit der Ausgleich. Im folgenden Elfmeterschießen hatten die Gäste dann mit 4:3 Toren die Nase vorne. Thorsten Weber und Jens Wittmann, die Bürgermeister der Gemeinden, freuten sich bei der Siegerehrung, dass alle Spiele ohne Verletzungen beendet werden konnten. Dem VfB Heidersbach galt Dank und Anerkennung für die Durchführung des Turniers. Die Bürgermeister überreichten dem Sieger den neu gestifteten Gemeindepokal und freuten sich dabei schon auf das nächste Turnier, welches im kommenden Jahr in Wagenschwend stattfindet. In den Halbfinalpartien besiegte der VfB Heidersbach den SV Robern mit 5:6 nach Elfmeterschießen und der SV Wagenschwend bezwang den FV Laudenberg mit 2:1. Bei der Vorrunde gab es folgende Ergebnisse: Fahrenbach – Laudenberg 3:5 n. E., Wagenschwend – Limbach 7:6 n. E., Trienz/Krumbach – Robern 2:5. Der VfB Heidersbach hatte ein Freilos. von

