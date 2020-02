Streifzug durch 1980er Jahre

Heidersbach.Einen gelungenen Einstand feierten die neuen Präsidentinnen der „Hederschbocher Weiberfaschenacht“, Jasmin Swoboda und Nadine Scheuermann-Lipski, die ein kurzweiligen Programm zusammengestellt hatten und schlagfertig durch den närrischen Abend führten.

Entsprechend dem Motto „Back to the 80s“ gab es einen Streifzug durch die verrückten 1980er Jahre, bei dem liebgewonnene Erinnerungen geweckt wurden.

Schrille Farben

Schrill bunte Farben, Glitzer und Glamour, Schweißbänder und Jogginganzüge in allen Variationen waren im „Hällele“ angesagt, und das fantasievolle Bühnenbild tat sein Übriges. Die „Wetten, dass?“-Couch, Trailer beliebter Fernsehserien und Filmplakate sowie entsprechende Ohrwürmer brachten manche Besucherin zum Schwelgen in der Vergangenheit.

Zu Beginn des Programms machte Altkanzler Helmut Kohl (perfekt imitiert von Antje Grimm) seine Aufwartung, um den neuen Präsidentinnen Mut zu machen. Milena Sauer, das Tanzmariechen der FG „Dick Do“, eröffnete den bunten Reigen mit ihrem Marschtanz. Die erste Bütt des Abends hielt Monika Rhein, die wie immer nichts Gutes an ihrem Ehemann Detlev ließ. Seine Erlebnisse beim Frisör und beim Füttern der WC-Ente waren allerdings auch zum Haare raufen. Mit ihrem zackigen Marschtanz leitete die „Blaue Garde“ zum allseits beliebten Promispiel über.

Honoratioren gefordert

Dabei waren Bürgermeister Thorsten Weber, Dekan Johannes Balbach und Prinz Gerald Burkert gefordert. In einer Sonderausgabe von „Wetten, dass?“ waren sie von Beginn an zum Scheitern verurteilt. Es galt monumentale Ereignisse der 1980er zu erraten, beliebte Kultserien an der Titelmelodie zu erkennen und eine Bowle auf Zeit zuzubereiten. Die Gruppe „Luftikus“ der Montagsturnerinnen heizte mit ihren Luftpumpensongs die Stimmung weiter auf, und die „Blauen Funken“ sorgten mit ihrem Marschtanz für weitere Verzückung. So ging es in Erwartung der Wetteinsätze in die Pause.

Mitreißender Vortrag

Den zweiten Programmteil eröffneten die Ehrenpräsidentinnen der FG „Dick Do“, Rita Gellner und „Peggy“ Spröhnle. Als „Paula und Theres“ brachten sie mit ihren Ausführungen über Gott und die Welt die Stimmung zum Kochen. Stehender Beifall war der verdiente Lohn für diesen mitreißenden Vortrag. Ihnen standen Antje Grimm, Konni Blatz und Karin Hemberger in nichts nach. Sie zeigten auf, wie es in den 1980er Jahren mit nur drei Fernsehprogrammen ausgesehen hat. Da ging es vom Fußballplatz, über das Kochstudio zu einer Leichtathletikübertragung.

Fantasievolle Einlage

Danach fegten die „Dick Do-Garden“ mit ihrer fantasievollen Showeinlage „Frösche küsst man nicht“ über die Bühne und Antje Grimm referierte in der Rolle der Fernsehlegende Bernhard Grzimek über die Ausrottung des Mettigels. Den letzten Glanzpunkt lieferten schließlich die drei Wettpaten mit ihrer Wetteinlösung. Zum Lied „Dirty Dancing“ legten sie eine erstklassige Tanzeinlage auf die Bühne.

Fußstapfen ausgefüllt

Zum Schluss galt der Dank den neuen Präsidentinnen, die die großen Fußstapfen ihrer Vorgängerinnen ganz in deren Sinne hervorragend ausgefüllt und ihre Feuertaufe bravourös bestanden haben.

Beim närrischen Finale war man sich einig, einen perfekten Streifzug durch die 1980er Jahre erlebt zu haben. von

