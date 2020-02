Stimmung bei närrischem Spektakel

Die „Wulle-Wack“ überzeugte bei ihrer Prunksitzung und boten dabei beste Fastnachtsunterhaltung. Tolle Gardetänze und Büttenreden prägten die Sitzung.

Limbach. Das gibt es nur im Lemboch: Gelbe Entchen, so genannte „Wulle-Wack“, die nachts beziehungsweise morgens um ein Uhr wie „Butterflys“ (Schmetterlinge) zum gleichnamigen Song aus der Halle fliegen und ein Publikum zurücklassen, das restlos begeistert ist. Begeistert von Sangestalenten wie dem „Lembocher Pabst“, dem Bürgermeister und dem Landrat, von Garde- und Schautänzen und tollen Wortbeiträgen. Die Macher der Wulle-Wack sorgten für ein ausgewogenes Programm, das mit lokalem, politischem, witzigem und „vielem für‘s Auge“ für beste Fastnacht vor Ort sorgte.

Los ging das närrische Spektakel mit dem Einzug des Wulle-Wack Elferrates samt Garden, sowie der anwesenden Narrenfreunde aus Laudenberg, Heidersbach, Trienz, Mudau und Donebach. Die erste Rede des Abends oblag dann dem Kinderprinzenpaar Zoe (Stefan) und Darian (Rex), die das ebenso souverän erledigten, wie das große Prinzenpaar, das in diesem Jahr Simon (vom Schweigert‘s Otto) und Verena (von‘s Klotze aus Balsbach) heißt. Für ihn, so erklärte er bei seiner Proklamation, geht ein Herzenswunsch in Erfüllung, während sie sich freut, das Balsbach jetzt die Hauptstadt regiert.

Nach der Klasse-Antrittsrede begeisterten die neuen Regenten mit der musikalischen Liebeserklärung an ihren Heimatort, „Fastnacht in Lemboch ist der Wahnsinn“. Bühne frei hieß es dann für die akrobatischen Schritte des, von ihrer Mutter Anja Gramlich trainierten, Tanzmariechens Janine Gramlich, deren Vortrag die erste Rakete des Abends auslöste. Antje Grimm von den „Dick-Do“ Heidersbach berichtete danach, direkt vom „Nachtwalken“ kommend, von ihren Erlebnissen als Oma.

Gardetanz par excellence, zeigte dann die Juniorengarde des Gastgebers, in der 13 Mädchen die Vorgaben der Trainerin Sabrina Blaschzok perfekt umsetzten. „Dorfkind“ Sandra Schiffmann, die zwei Diäten macht, um satt zu werden, stieg dann in die Bütt, um vor allem den Berufsstand des „Beamten“ auf‘s Korn zu nehmen.

Grandioses Gespräch

Das aber passte dem Limbacher Bürgermeister Thorsten Weber überhaupt nicht und so betrat der die Bühne, um zunächst Präsident Holger Pabst Untätigkeit beim Beamtenmobbing vorzuwerfen und dann zum Retter des Beamtentums zu mutieren. Es entwickelte sich ein grandioses Mann-Frau- Streitgespräch: Frauen die nicht einparken können, die das Brettspiel „Bügeln“ gerne haben und deren Rechte auf einem leeren Blatt stehen, Männer die mit Maßangaben ihre Probleme haben, und nicht wissen das 20 Zentimeter in Form von Schokoladentafeln oder einem Piccolo das größte weibliche Glück sind.

Am Ende des überraschenden und grandiosen Vortrages versöhnte man sich und das Duo Weber/Schiffmann dichtete „Moskau“ schnell in „Lemboch ist die erste Wahl“ um. Klar, das danach die la-Ola durch den Narrentempel schwappte.

Zehn Damen, die Powergang aus Donebach, nahm sich danach die Wikinger zum Thema. Tolle Bewegungen, die danach – aber nur ähnlich grazil – „Landrat & Friends“ zeigten. Übergewicht, so deren Meinung, sei Bonusmaterial und manch eine sei nicht zu dick, sondern nur zu kurz.

Die Dialoge endeten in Liedern wie dem „Fliegerlied“ oder „Heut mach ma Faschenacht“. Wieder ein gelungenes Gastspiel, vom Quartett um den „Quetsch spielenden“ Landrat Dr. Achim Brötel.

Die neue Sitzungsband „ No limit“ spielte dann den Auszug zur kurzen Pause, die mit dem Showtanz „Die Schöne und das Biest“, von 19 jungen Damen aus Limbach und Umgebung einstudiert, endete. Ortsnachrichten aus erster Hand plapperten dann beim imaginären „Marktbesuch“ Sandra Schiffmann und Alexandra Motzer aus. Sie erzählten vom überschaubaren Essensangebot in Laudeberg (es gab nur „Überzwerche Weck“) , von verlorenen Strohballen, von durstigen Feuerwehrleuten, von TÜV-Abnahmen mit TV-Begleitung und Paketboten, die 20 Sack Blumenerde zu liefern hatten.

Auch Bürgermeister Thorsten Weber war Thema, weil der ja sehr auf sein „H“ nach dem „T“ achtet. Ein T-Shirt soll ihn ab sofort immer daran erinnern, aber er müsse auch dran denken, dass in Limbach der „Pabst“ nicht mit „P“ in der Mitte geschrieben wird.

Spanischer Auftritt

„Viva españa“ hieß es danach beim Tanz der Seniorengarde der „Wulle-Wack“, die spanisch daherkam, ohne Zugabe durften die Ladys nicht von der Bühne. „Fastnacht for future“ ist in diesem Jahr das Thema von Wolfgang König aus Höpfingen: Feinstaubalarm im Schlafzimmer, Diesel-Jeans-Verbot in Stuttgart oder ein Zaubertrick mit Greta, König war klasse drauf. Klasse drauf sind in jedem Jahr die Damen des TSC Walldürn, die das närrische Auditorium diesmal in eine Welt der Fabeln entführte. Tempo, Akrobatik und Präzision von dem das Publikum lautstark eine Zugabe forderte und die auch bekam.

So war es schon nach Mitternacht als Holger Pabst einer Premiere in Limbach ankündigte. Ralf (Zack) Zang aus Schneeberg nahm in seinen Ausführungen das Publikum mit, brillierte mit Wortwitz und erfreute sich nach den Geschichten aus der Berghütte, vom komplett barfüßigen Griechenland-Urlaub und der Linksverkehr-Testfahrt am Applaus des Publikums. Nur das Limbacher Wasser verweigerte er. „Ich lese ja die FN“, bemerkte er mit Blick auf das Abkochgebot „und deshalb nehm ich lieber Rotwein“.

Das Finale der Wulle-Wack-Prunksitzung ist traditionell dem Wulle-Wack-Männerballett vorbehalten. Diesmal aber hatten die Jungs allerdings eine „Quotenfrau“ dabei. Kerstin Kircher-Kreis nahm kurzfristig den Platz ihres Bruders Christian ein, der sich bei der Generalprobe am Fuß verletzt hatte. Die männlichen Bewegungstalente integrierten die Trainerin die zusammen mit Helen Heckmann, das Ganze einstudiert hatte, bestens und so hatte man das Publikum schnell ins Disco-Zeitalter und die Abba-Zeit mitgenommen.

Akrobatik und Tempo

An Akrobatik und Tempo fehlte es auf der Bühne weniger, nur die Luft wurde bei dem ein oder anderen, ob der lautstark geforderten Zugabe, knapp.

Am Ende aber sah das Publikum den passenden Schlusspunkt einer grandiosen Prunksitzung, die gezeigt hat, dass die KG „Wulle-Wack“ aus Limbach nicht wegzudenken ist. Und außerdem wird ja nur in Limbach allen Aktiven vor und hinter den Kulissen und dem Schützenverein und dem Musikverein, die für die Bewirtung sorgten, frühmorgens von einem echten (Holger) Pabst gedankt. kö

