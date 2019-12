Steffen Volk neuer Kommandant

Wagenschwend.In der Jahreshauptversammlung der Abteilungswehr Wagenschwend berichtete Abteilungskommandant Alfred Müller in seinem Jahresrückblick von zehn Übungen, darunter eine gemeinsame Übung mit der Abteilungswehr Balsbach, die ebenfalls zum Ausrückebreich West gehört, sowie eine größere Übung der Gesamtwehr Limbach, die auf dem Hof der Familie Hemberger in Heidersbach stattfand. Vier Mal wurde die Abteilungswehr zu Einsätzen gerufen, darunter das Beseitigen und ein vermeintlicher Brandeinsatz, der sich als Fehlalarm herausstellte.

Darüber hinaus war die Abteilungswehr Wagenschwend auch im gesellschaftlichen Bereich aktiv, angefangen bei der Unterstützung der Kinderfastnacht über den Martinsumzug bis hin zum Weihnachtsbaumstellen am Dorfgemeinschaftshaus. „Seit Ende Oktober ist die Ausrückeordnung geändert“, sagte Müller. Bei Kleinalarmen werde seitdem parallel zur örtlichen Wehr die Abteilungswehr Balsbach alarmiert, um eine ausreichende Zahl an Einsatzkräften stellen zu können. Die Zusammenarbeit mit Balsbach funktioniere hervorragend und knüpfe nahtlos an die vielfältigen bestehenden Beziehungen der beiden Limbacher Ortsteile an. Durch diese gute Zusammenarbeit sei die Selbstständigkeit der Abteilungswehr mit ihren zehn Mitgliedern auch in Zukunft gewährleistet. Müller dankte abschließend für die gute Zusammenarbeit bei den Feuerwehreinsätzen und bei den gesellschaftlichen Veranstaltungen.

Kassenwart Steffen Volk wartete positiven Zahlen auf, die laut Kassenprüfer Ralf Weinmann übersichtlich und korrekt aufgearbeitet waren, so dass alle seinem Vorschlag zur Entlastung zustimmten. In seinem Grußwort lobte Kommandant Karl Wendel die Aktivitäten der Abteilungswehr und hob die fünf Jugendlichen aus Wagenschwend in der Jugendfeuerwehr hervor.

Nahtloser Führungswechsel

Die Änderung in der Ausrückeordnung sei auch durch die Festlegungen im Feuerwehrbedarfsplan notwendig geworden. In seinem Jahresrückblick stand die Ausstattung der sieben Abteilungswehren im Vordergrund. Wendel schloss mit einem Ausblick auf das Jahr 2020.

Unter der Leitung von Bürgermeister Thorsten Weber wählte die Versammlung Steffen Volk zum neuen Abteilungskommandanten und Hans Stetter zu dessen Stellvertreter. Der bisherige Abteilungskommandant Alfred Müller steht als zweiter Stellvertreter weiter zur Verfügung. Bürgermeister Thorsten Weber gratulierte in seinem Grußwort zum nahtlosen Wechsel in der Führung und dankte den Feuerwehrangehörigen für ihr Engagement zum Wohl der Bürger. Besonders erfreut war er über das zukünftig gemeinsame Ausrücken mit der benachbarten Abteilungswehr in Balsbach und über die hohe Anzahl an Jugendlichen aus Wagenschwend in der Jugendfeuerwehr.

Mit einem Präsent dankte Weber Alfred Müller für dessen 17-jährige Tätigkeit als Abteilungskommandant und die in dieser Zeit durchgeführten Aus- und Weiterbildungen. Als zweiter Stellvertreter stehe Müller mit seinem Wissen und Erfahrungsschatz weiterhin zur Verfügung. Diesem Dank schloss sich Kommandant Karl Wendel im Namen der gesamten Feuerwehr an.

