Limbach.Auf dem Sportgelände des FC Freya Limbach lud der Förderverein im Rahmen des Sommerferienprogramms zu „Spaß an Bewegung und Spiel“ ein. 20 Kinder hatten sich angemeldet. Die Betreuer Bruno Heckmann, Stefan Kicher und Kerstin Kreis-Kircher luden zu diversen Fang- und Koordinationsspielen sowie zu Staffelläufen ein. Ein Fußballduell auf Kleintore durfte natürlich nicht fehlen. Für Speis und Trank war gesorgt und alle Teilnehmer waren mit sehr viel Spaß und Engagement dabei. So konnten alle gut gelaunt, aber sehr müde wieder von ihren Eltern in Empfang genommen werden.

