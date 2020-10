Regelgruppe bleibt bestehen

Limbach.Bei den Informationen wies der Bürgermeister auf die aktuell von den Energieagenturen des Neckar-Odenwald-Kreises und des Landkreises Karlsruhe durchgeführten Begehungen im Ortszentrum von Limbach hin.

Lösung in Sicht

Weiter gab er bekannt, dass es im Kindergarten Limbach im laufenden Kindergartenjahr bei der bisherigen Form der Regelgruppe bleibt. Insgesamt verknappt sich gerade das Angebot an Plätzen für über Dreijährige in der Gemeinde, was vermutlich dadurch gelöst wird, dass die Kleingruppe im Kindergarten Wagenschwend in eine mit normaler Gruppengröße umgewandelt wird.

Weber informierte, dass er im Nachgang zur vergangenen Sitzung einen Vergabebeschluss widersprechen musste, da das beauftragte Architekturbüro bei der Wertung einen Nachlass übersehen hatte. Der Auftrag wurde dann neu an die Firma Weba im Wege der Eilentscheidung vergeben.

Ebenfalls als Eilentscheidung mit Blick auf den reduzierten Umsatzsteuersatz wurde der Firma Meny Bau der Auftrag für die Erneuerung des Friedhofvorplatzes in Wagenschwend vergeben. Die Maßnahme soll bis Allerheiligen abgeschlossen sein.

Sechs Anträge

Schließlich informierte das Gemeindeoberhaupt über insgesamt sechs gestellte ELR-Anträge und ein damit einhergehendes beantragtes Zuschussvolumen von rund 215 000 Euro.

Die abschließenden Fragen aus dem Gremium trafen den Wochenmarkt, den Breitbandausbau, die entstandenen Schäden im Baugebiet „Kirchberg“ in Krumbach und die Lüftung von Schulräumlichkeiten.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 21.10.2020