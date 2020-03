Rathäuser geschlossen

Limbach/Fahrenbach.Um die Ausbreitung des Coronavirus im Bereich der Verwaltungsgemeinschaft zu verlangsamen, schließen die Gemeinden Fahrenbach und Limbach ab sofort bis auf weiteres ihre Rathäuser für den Publikumsverkehr. Damit werden auch die allgemeinen Sprechzeiten in beiden Gemeinden aufgehoben. Bei Anliegen der Bürger stehen die Mitarbeiter in beiden Gemeinden in dringenden Angelegenheiten nach einer vorherigen Terminvereinbarung zur Verfügung. Anfragen zu diesen Terminen sind sowohl telefonisch als auch per E-Mail möglich. Die Telefonnummern und die E-Mail-Adressen sind der jeweiligen Homepage zu entnehmen, die auch weitere Informationen enthalten.

