Radverkehr steht im Mittelpunkt

Wagenschwend.Die Förderung des Radverkehrs im Odenwald wird Thema eines Vor-Ort-Termins sein, den der Kreisverband der Grünen und der Grüne Arbeitskreis Limbach gemeinsam organisiert haben. MdL Hermino Katzenstein (Grüne) kommt am Donnerstag, 23. Januar, um 14.45 Uhr nach Wagenschwend (Sportheim), um über Fördermöglichkeiten für den Fahrradverkehr in Region und Gemeinde zu informieren. Insbesondere der Lückenschluss der Winterhauch-Radwege bei Wagenschwend soll Thema sein, aber auch alle Themen rund um den Radverkehr von Radwegezustand, E-Bike-Lademöglichkeiten, Vernetzung von Verkehrsmitteln, NEO-Bus und Radtourismus hat der ausgewiesene Fahrradenthusiast Katzenstein in petto.

Der Neckargemünder Landtagsabgeordnete ist Mitglied des Verkehrsausschusses und Sprecher für Fuß- und Radverkehr der Landtagsfraktion der Bündnisgrünen. Interessenten sind willkommen.

