Neue Leitungen für die Campingstraße

Balsbach.Zur Ortschaftsratssitzung im ehemaligen Schulhaus begrüßte Ortsvorsteher Andreas Ebert neben Bürgermeister Thorsten Weber auch eine stattliche Anzahl von Zuhörern, die sich in Corona-gerechtem Abstand im ganzen Raum verteilten. In seinem Rückblick auf das laufende Jahr berichtete der Ortsvorsteher über eine gemeinsame Sitzung mit dem Ortschaftsrat Wagenschwend, in der es insbesondere um die Neugestaltung des gemeinsamen Friedhofsvorplatzes ging.

In der Einsegnungshalle wurden vom Bauhof inzwischen auch Malerarbeiten und Arbeiten am Dach durchgeführt. Im ganzen Ort fand in den letzten Monaten eine Befahrung aller Kanäle statt. Ausfluss davon wird auch die Erneuerung der Leitungen und des Straßenkörpers in der Campingstraße sein, die planerisch im kommenden Jahr konzipiert werden. Ein unerfreuliches Ereignis war der Brand im örtlichen Gasthaus „Engel“. Ansonsten hat die Viruspandemie das örtliche Leben seit März leider fest im Griff, was der Ortsvorsteher ausdrücklich bedauerte.

Beim nächsten Tagesordnungspunkt gab Bürgermeister Thorsten Weber einen Sachstand zum geplanten Baugebiet „Teichweg“. Nach einem zwischenzeitlichen Stillstand durch die geplante Änderung des Regionalplans gab es nun vor wenigen Wochen grünes Licht für die Entwicklung der Flächen. Der im einfachen Verfahren zu behandelnde Bebauungsplan wird in einer der nächsten Gemeinderatssitzungen ins Verfahren gebracht. Die dann zu beteiligenden Fachbehörden werden entsprechend Stellung nehmen.

Ortsvorsteher Andreas Ebert führte aus, dass die Firma Meny Bau aus Mosbach den Auftrag für die Gestaltung des Vorplatzes an der Einsegnungshalle am Friedhof erhalten hat, und die Arbeiten auch bis Allerheiligen zum Abschluss kommen sollen.

Er gab danach die Wünsche des Ortsteils für den Haushalt bekannt. Neben dem Bauplatzbedarf und der bereits angesprochenen Campingstraße sollte die Wasserleitung im Stangenweg in öffentliches Gelände verlegt werden.

Unter dem Punkt „Verschiedenes“ dankte der Ortsvorsteher Norbert Schwing für die Freilegung und Reinigung des Grenzsteins im Talweg und gab unter anderem bekannt, dass der Löschwasserbehälter am Anwesen Schwing neu saniert wird. Anschließend führt auch der Dorfbrunnen, der über diesen Behälter angeschlossen ist, wieder Wasser.

