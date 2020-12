Neue Bauplätze für Heidersbach

Heidersbach.Nach dem Spatenstich am 16. Juni erfolgte nun gut fünf Monate später die offizielle Abnahme und Inbetriebnahme für den vierten und letzten Teilabschnitt des Baugebiets „Ziegelhüttenstraße“ in Heidersbach. Das Baugebiet umfasst im Endausbau insgesamt 30 Bauplätze, von den elf Bauplätzen sind zehn in gemeindlicher Hand. „Die Nachfrage ist unverändert groß, sechs der zehn neuen Plätze der Gemeinde sind bereits reserviert“, führte der Bürgermeister aus.

Der Bauplatzpreis beläuft sich auf 89,90 Euro je Quadratmeter. Die Vermessung ist erfolgt, der Messbriefvollzug steht allerdings noch aus. Erste Kaufinteressenten können aber voraussichtlich zu Beginn des kommenden Jahres Bauplätze erwerben.

Thorsten Weber bedankte sich bei der Firma Schneider Bau für die geleistete Arbeit. Der vom Gemeinderat vergebene Auftragswert belief sich auf rund 407 000 Euro.

Hergestellt wurden Erschließungsstraßen mit einer Breite von 3,50 bis 4,75 Meter. Die Haupterschließungsstraße erhielt zudem noch einen 1,50 Meter breiten Gehweg. Sechs neue Straßenlampen kamen hinzu. Am Ende des Gebietes wurden drei zusätzliche, öffentliche Stellplätze mit Pflanzbeeten errichtet. Die Entwässerung erfolgt, den ersten drei Abschnitten folgend, ebenfalls im Trennsystem.

Bürgermeister Weber dankte auch den Stadtwerken Buchen für die Wasserversorgung sowie der Netze BW für den Bereich Strom. Die Telefonversorgung stellte die Deutsche Telekom sicher. Ausdrücklich würdigte der Rathauschef auch das Engagement des Ingenieurbüros IFK, das für die Planungsleistungen im gesamten Gebiet und somit auch in diesem letzten Bauabschnitt verantwortlich zeichnete.

