Netze BW spendet für Förderverein

Limbach.Der Förderverein der Schule am Schlossplatz in Limbach hat von Netze BW eine Spende in Höhe von 632,85 Euro erhalten. Das Unternehmen hat dafür wieder seine Portokasse „geplündert“.

Dahinter verbirgt sich eine 2018 gestartete Aktion der Netze BW, bei der Haushalte aufgerufen werden, den Stand des Stromzählers nicht mehr per Post, sondern mithilfe elektronischer Medien mitzuteilen. „Unser Ziel ist es, mehr und mehr von der postalischen Datenübermittlung abzurücken“, erklärt Netze BW Kommunalberater Bernhard Ries. „Darum bieten wir verschiedene zeitgemäße Wege an, um die Angaben ohne große Umstände übermitteln zu können.“ Als Anreiz spendet der Netzbetreiber pro Kommune das durch die Online-Mitteilungen des Stromverbrauchs jährlich eingesparte Porto an eine gemeinnützige Organisation vor Ort.

„Eine Finanzspritze ist natürlich immer willkommen“, freut sich Birgit Thompson, Vereinsvorsitzende des gemeinnützigen Vereins. Besonders schön sei es, dass die Bürger von Limbach zu dieser Spende beigetragen haben: „Das ist für mich auch ein Zeichen guter Nachbarschaft.“.

Bürgermeister Thorsten Weber bedankte sich deshalb bei allen Haushalten, die mit ihrer Online-Zählerstandsmeldung zu der Spendensumme beigetragen haben, „Diese wird sicher im künftigen Erweiterungsbau eine gute Verwendung finden.“ Weitere Informationen gibt es unter www.netze-bw.de/Zaehler/Stromzaehler im Internet.

