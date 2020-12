Mit Unsicherheiten ins neue Haushaltsjahr

Limbach.Zum letzten Mal in diesem Jahr beschäftigte sich der Limbacher Gemeinderat mit einer erneut großen Tagesordnung, in deren Mittelpunkt die Beschlussfassung über den Haushaltsplan des kommenden Jahres stand. Anschließend an die Bekanntgabe der gefassten Beschlüsse aus der letzten nichtöffentlichen Sitzung, leitete Bürgermeister Thorsten Weber zu der Beschlussfassung über den Bebauungsplan „Kurzzeitpflege“ über. Der Caritasverband des Neckar-Odenwald-Kreises realisiert im Ortsteil Heidersbach ein Modellprojekt des Landes und errichtet aktuell 18 Kurzzeitpflegeplätze.

Standort bestens geeignet

Zu diesem Tagesordnungspunkt begrüßte der Bürgermeister Jürgen Glaser vom Ingenieurbüro IFK aus Mosbach. Dieser präsentierte dem Gemeinderat die eingegangenen Stellungnahmen der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange zu einer erneuten Änderung des Planentwurfes. Besonders die geografisch-strategisch zentrale Lage Heidersbachs an der gut frequentierten B27 bietet einen bestens geeigneten Standort für eine Pflegeeinrichtung. Nachdem die letzte Änderung nur die Gebäudehöhe eines weiteren Bauplatzes zum Gegenstand hatte, gingen aus der Anhörung keine wesentlichen Stellungnahmen mehr ein. Der Gemeinderat machte einen Knopf hinter das Bebauungsplanverfahren und beschloss einstimmig die entsprechende Satzung.

Die Beratung und Beschlussfassung des Haushalts 2021 behandelte das Gremium im nächsten Tagesordnungspunkt. Bürgermeister Weber stellte seine Haushaltsrede unter die Überschrift „Der Berg an Pflicht im nicht einfachen Umfeld“. Nachdem er dem Gremium in seiner Rede die Eckdaten des Haushalts 2021 mit Ergebnis- und Finanzhaushalt darlegte, leitete er zum Beschluss der Haushaltssatzung über.

Die Fraktionsvorsitzenden beleuchteten in ihren Stellungnahmen die finanzielle Gesamtsituation und signalisierten ihre Zustimmung zum Gesamtwerk. Gemeinderat Gerhard Noe stellte den Antrag, die mittelfristige Finanzplanung um Ausgaben für ein Dorfgemeinschaftshaus in Laudenberg zu ergänzen, das Gremium lehnte jedoch mehrheitlich ab. Der Haushalt wurde im Anschluss bei einer Stimmenthaltung mit großer Mehrheit beschlossen.

Der folgende Punkt beschäftigte den Limbacher Gemeinderat bereits mehrfach. Für die zukünftige Ausrichtung und Erweiterung der Betreuung von Kindern unter drei Jahren lagen zunächst vier Varianten auf dem Tisch.

In den vergangenen Wochen zeichnete sich ab, dass das Gremium mit großer Mehrheit die Sanierung und Erweiterung der bestehenden Einrichtung im Ortsteil Krumbach bevorzugt.

Hauptamtsleiter Alexander Winter stellte dem Gemeinderat die Situation und die Kosten inklusive der Fördermöglichkeiten vor. Aktuell gibt es in der Gemeinde Limbach zwei Krippengruppen für die Betreuung der Kinder unter drei Jahren. Jedoch steigt der Bedarf an diesen Plätzen immer weiter an. Schon zum Jahreswechsel 2019/20 reagierte die Verwaltung und schaffte durch eine gemischte Gruppe eine Erweiterung. Diese ist inzwischen jedoch schon gut belegt. Somit rückte die Notwendigkeit einer weiteren Gruppe immer mehr in den Fokus.

Verhandlungen mit Kirche laufen

„Auch mit Blick auf die Kosten und die maue Gegenfinanzierung scheidet eine Neubauvariante aus. Schon die Sanierung und Erweiterung wird uns finanziell stark fordern“, so Bürgermeister Weber, der ergänzte: „Wir dürfen nicht zu kurz springen und müssen den Anbau auf der Vorderseite des Gebäudes realisieren. Damit verbauen wir uns nicht eine zukünftige Entwicklung am aktuellen Standort im rückwärtigen Bereich.“ Verhandlungen zur Kostenbeteiligung mit dem kirchlichen Träger der Kindergärten laufen derzeit noch. „Unser Anteil wird aber erneut wieder bei einem siebenstelligen Betrag liegen“, so das Gemeindeoberhaupt. Der Gemeinderat stimmte bei zwei Gegenstimmen für die Sanierung und Erweiterung Kindereinrichtung am aktuellen Standort in Krumbach.

Ein weiterer umfangreicher Tagesordnungspunkt behandelte die Kalkulation und Festsetzung der Friedhofsgebühren ab dem Jahr 2021. Kämmerer Klaus Rhein stellte dem Gemeinderat die Grundlagen der Gebührenkalkulation vor. Künftig sieht die Satzung nur noch zwei Gebührenfälle vor: die Bestattungsgebühren und die Grabnutzungsgebühren. Der Kostendeckungsgrad soll deutlich steigen, womit eine spürbare Anhebung der Gebühren verbunden ist. Nach der Vorstellung beschloss das Gremium die Neufassung der Satzung über die Erhebung von Gebühren im Bereich des Bestattungswesens.

Derzeit 40 Flüchtlinge

Der nächste Punkt auf der Agenda war die Vorstellung der aktuellen Situation der Flüchtlingsunterbringung in der Gemeinde. Weber informierte anhand einer Präsentation über den momentanen Stand und zeigte die Belegungen auf. Im Augenblick leben insgesamt 40 Flüchtlinge in der Gemeinde in teils angemieteten und in teils im Eigentum der Gemeinde befindlichen Gebäuden. Über eine interkommunale Vereinbarung wird ein weiterer Teil der gemeindlichen Aufgabenerfüllung abgedeckt. Derzeit liegt die Gemeinde hinsichtlich der Quotenerfüllung sogar leicht im Plus. Thorsten Weber war es ein besonderes Anliegen, in diesem Zusammenhang allen Ehrenamtlichen zu danken. Ohne dieses Engagement wäre eine Integration, wie sie aktuell in vielen Bereichen bestehe, nicht möglich gewesen.

Der Um- und Erweiterungsbau der Schule am Schlossplatz schreitet weiter voran. Die Vergabe des Gewerks Schließanlage blieb laut Bürgermeister Weber ohne „ein an diesem Tag zu erwartendes, närrisch gutes Ergebnis“. Der Auftrag wurde schließlich einstimmig an die Firma Riedt GmbH aus Mosbach als günstigsten Bieter Angebotspreis von 49 163 Euro vergeben, der damit knapp zehn Prozent über der Kostenberechnung des beauftragen Architekturbüros lag. Eine weitere Vergabe für den Ingenieurvertrag zur Erneuerung der Industriestraße schloss sich an. Das Ingenieurbüro Sack & Partner GmbH aus Adelsheim sicherte sich den Zuschlag.

Auch der nächste Tagesordnungspunkt hatte eine Vergabe zum Gegenstand. Die Balsbacher Abteilung der Freiwilligen Feuerwehr Limbach bekommt ein neues Fahrzeug. Bei diesen handelt es sich um ein Mittleres Löschfahrzeug (MLF). Einstimmig erhielt die Firma Ziegler zum Angebotspreis von 281 720 Euro den Zuschlag.

Bauamtsleiter Georg Farrenkopf stellte zum Abschluss fünf Baugesuche vor, welche der Gemeinderat einstimmig befürwortete, ebenso wie die Annahme von Spenden, aus denen die Spende der Volksbank Limbach für die Schule mit 5000 Euro herausragte.

