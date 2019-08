Mit Tempo 139 unterwegs

Limbach.Eine gemeinsame Verkehrs- und Geschwindigkeitskontrolle führten Beamte der Verkehrskommissariate Tauberbischofsheim, Mosbach und Künzelsau am Donnerstagnachmittag auf der Bundesstraße zwischen Heidersbach und Rittersbach durch. Während sich alle Zweiradfahrer an die Verkehrsregeln hielten, hatten es gleich elf Autofahrer zu eilig und werden nun wegen Geschwindigkeitsüberschreitung angezeigt. Bei erlaubten 100 Stundenkilometern fuhren die Personen mit Geschwindigkeiten zwischen 125 bis 139 Stundenkilometern in die Kontrollstelle. Ein 20-jähriger VW-Fahrer und ein 28-jähriger Opel-Fahrer sehen jeweils zwei Anzeigen entgegen. Der 20-Jährige fuhr 129 Stundenkilometer schnell und stand bei der Fahrt zudem unter Drogeneinfluss. Der 28-Jährige fuhr sogar Tempo 133 und hatte keinen Führerschein. Beide mussten ihre Autos stehenlassen.

