Krumbach.„Mariä Aufnahme in den Himmel“ wird seit über drei Jahrzehnten im Limbacher Ortsteil Krumbach feierlich begangen. Der Festgottesdienst findet am Donnerstag, 15. August, um 20 Uhr in der Krumbacher Kirche statt. Die Festpredigt hält in diesem Jahr Dr. Christoph Wandler aus Freiburg. Er ist der bischöfliche Beauftragte für den Ständigen Diakonat in der Erzdiözese Freiburg. Der Gottesdienst wird mitgestaltet vom Musikverein aus Wagenschwend, Leitung Gerhard Schäfer, und dem Kirchenchor Limbach/Krumbach, Leitung Harald Stephan. Anschließend gegen 21 Uhr beginnt die Lichterprozession durch die Gemeinde. Von der Kirche aus führt der Prozessionsweg in diesem Jahr über die Lindenstraße, Engelstraße, Mittelstraße, Ortsstraße, zurück zur Kirche. Feierlicher Abschluss mit Segen ist an der Lourdes-Grotte vor der Kirche. Die Bevölkerung wird wie in den Vorjahren gebeten, die Häuser und Straßen mit Kerzen und Fahnen zu schmücken. Die Feuerwehr von Krumbach übernimmt die Absicherung des Prozessionsweges. Kerzen sind vor und nach dem Gottesdienst am Portal der Kirche erhältlich.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 09.08.2019