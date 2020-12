Lehrgänge erfolgreich absolviert

Balsbach.Das Jahr 2020 wird auch für die Freiwillige Feuerwehr der Limbacher Abteilungswehr Balsbach als ein besonderes Jahr in Erinnerung bleiben. Das Covid-19-Virus erforderte besondere und ständige Vorsicht, Übungen fielen reihenweise aus, mit dem Brand am Gasthaus „Engel“ gab es ein besonderes Brandereignis. In der kommenden Gemeinderatssitzung am 9. Dezember soll mit der Vergabe für ein Mittleres Löschfahrzeug (MLF) eine wichtige Entscheidung für die Abteilungswehr fallen.

Die motivierten Feuerwehrleute ließen sich von diesen Widrigkeiten allerdings nicht abhalten und absolvierten zwischen den Lockdowns erfolgreich wichtige Lehrgänge auf Kreisebene. Am Lehrgang „Maschinisten für Löschfahrzeuge“ vom 14. September bis 17. Oktober in Osterburken nahmen Christian Allabar, Patrick Eppel, Simon Sanns und Sven Schäfer erfolgreich teil. Den anspruchsvollen Lehrgang „Atemschutzgeräteträger“ absolvierten vom 15. bis 24. Oktober in Buchen ebenfalls erfolgreich Raphael Hemberger und Michael Kaiser. Bürgermeister Thorsten Weber, Kommandant Karl Wendel und Abteilungskommandant Christian Allabar übermittelten den erfolgreichen Lehrgangsteilnehmern ihre Glückwünsche.

„Auch die Balsbacher Abteilungswehr zeigt eine sehr hohe Bereitschaft sich fort- und weiterzubilden. Das neue MLF kann kommen und wird auf eine hochmotivierte Mannschaft treffen“, zeigten sich alle Drei überzeugt.

