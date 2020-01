Kompromiss verlangt Landwirten viel ab

Steigende gesellschaftliche Anforderungen und ein schwieriges Marktumfeld stellen die Fleckviehzüchter im Neckar-Odenwald-Kreis vor große Herausforderungen.

Balsbach. Bei der Jahreshauptversammlung der Fleckviehzüchter im Neckar-Odenwald-Kreis in der vergangenen Woche in Balsbach referierte Regionalmanagerin Ruth Weniger über das Thema „Bio-Musterregion Neckar-Odenwald“. Die Nachfrage nach Biolebensmitteln steige. Ziel sei es daher, diese Nachfrage mit regionalen Produkten zu bedienen. Gemeinsam mit Erzeugern, Verarbeitern und Vermarktern sei es die Aufgabe des Regionalmanagements, Ideen und geeignete Strukturen zu entwickeln, die den regionalen Öko-Sektor voranbringen.

Der Anteil der Bio-Betriebe liege im Neckar-Odenwald-Kreis mit sechs Prozent unter dem Landesdurchschnitt. Diese böten viele Produkte wie Milch, Fleisch, Eier und Honig in ausgezeichneter Qualität an. Auf den Äckern würden neben Getreide auch Linsen, Leinsaat und Hirse in Bio-Qualität angebaut.

Warenangebot bündeln

Die Akteure der Bio-Musterregion wollen nun die Produktpalette erweitern, die Waren bündeln und so die Vermarktung in der Region voranbringen. Regionale Bio-Produkte sollen nicht nur im Einzelhandel ihren Platz finden, sondern auch auf den Tellern in Gemeinschaftsverpflegungen und der Gastronomie.

Besonders die Entwicklung der Erzeugerpreise in Verbindung mit einem notwendigen Anstieg der Nachfrage nach Bio-Produkten, beurteilten die Landwirte skeptisch.

Es folgten der Rückblick des Vorsitzenden Matthias Rechner und der Geschäftsbericht, vorgetragen von Bernhard Heim. Lothar Spies vermeldete in seinem Kassenbericht solide Zahlen. Die Versammlung erteilte die von Kassenprüfer Peter Haas beantragte Entlastung.

In mehreren Grußworten kam die Verbundenheit mit den Fleckviehzüchtern zum Ausdruck. Bernhard Heim vom Fachdienst Landwirtschaft berichtete über den Stand der ungeliebten Vor-Ort Kontrollen sowie über das neu eingerichtete Internetportal „Direktvermarkter im Landkreis“. Zudem beleuchtete er die Situation der verbleibenden Anbindehaltungen bei den meist kleineren Bauernhöfen. Mit einem baldigen Verbot dieser Haltungsform rechne er nicht, aber es gäbe Bestrebungen der Milchverarbeiter, die auf eine zumindest zeitlich begrenzte Bewegungsfreiheit der Tiere abziele. Ansonsten bestehe die Gefahr, dass die Milch bei ganzjähriger Anbindung nicht mehr abgeholt werde.

Dr. Ulrich Bennemann, Leiter des Fachdienstes Veterinärwesen, berichtete über aktuelle Themen aus seinem Arbeitsbereich. Das Tierwohl liege der Gesellschaft sehr am Herzen und Probleme in diesem Bereich würden immer mit erheblichem medialem Interesse begleitet. „Landwirtschaftliche Tierhalter und Tierschutzüberwachung stehen dort häufig gemeinsam in der Kritik“, so Bennemann. Das Veterinäramt bemühe sich deswegen in seiner Arbeit um eine faire und sachgerechte Kontrolltätigkeit, die auch die steigenden gesellschaftlichen Anforderungen berücksichtigen müsse.

Zu Unrecht am Pranger

Albert Gramling, Vorsitzender des Kreisbauernverbandes, erinnerte an die Bedeutung der Landwirtschaft. Diese werde zu oft zu Unrecht an den Pranger gestellt. Deshalb seien auch die Proteste der Landwirte verständlich. Die Festlegungen des Eckpunktepapiers der Landesregierung, die als Reaktion auf das Volksbegehren „Rettet die Bienen“ beschlossen wurden, bezeichnete er als Kompromiss, der von der Landwirtschaft viel abverlange.

Limbachs Bürgermeister Thorsten Weber bedauerte die zu geringe Wertschätzung, die den Landwirten oft entgegengebracht werde. Er dankte den Bauern für ihre Arbeit. Immerhin seien es in Limbach noch bis zu 50 Land- und Forstwirte, die Flächen bewirtschaften und pflegen.

Hermann Gehringer, selbst erfolgreicher Züchter, erläutere als Repräsentant der Rinderunion Baden-Württemberg das Marktgeschehen im Jahr 2019. Er vermeldete einen Rückgang der Betriebe um fünf Prozent sowie der Herbuchkühe um 1,5 Prozent. Auch sei der Umsatz bei den Zuchttieren um 20 Prozent eingebrochen. Als Gründe nannte er die Blauzungenkrankheit und die damit verbundenen Transport- und Exportbeschränkungen.

3400 Fleckvieh-Kühe

Ausführlich berichtete Leistungsinspektor Reinhard Hagendorn über die Entwicklung der Fleckviehzucht im Verein und im Land. Die 54 Mitgliedsbetriebe im Neckar-Odenwald-Kreis halten noch 3400 Fleckvieh-Kühe mit einer durchschnittlichen Milchleistung von 7827 Litern. Damit ist die Durchschnittsleistung gegenüber dem Vorjahr um rund 50 Kilogramm gesunken, was vermutlich auf die Trockenheit und die dadurch mäßige Futtersituation zurückgeführt werden kann.

Für insgesamt sehr gute Leistungen in der Tierzucht lobte Michael Schmitt von der Rinderunion Baden-Württemberg die Fleckviehzüchter. Für außergewöhnlich gute Milchleistung im Herdendurchschnitt, aber auch hinsichtlich der Jahres- oder Lebensleistung zeichnete er zahlreiche Vereinsmitglieder aus.

Einen Herdendurchschnitt von mehr als 10 000 Litern erreichten die Betriebe von Samuel Baier und Matthias Rechner. Die höchsten Lebensleistungen mit jeweils mehr als 100 000 Litern erreichten Kühe von Peter Haas und Andreas Horn.

