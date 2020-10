Kommende Großprojekte im Visier

Neben dem Rathausumbau standen der Ausbau der Industriestraße sowie das Jahresergebnis für 2019 auf der Tagesordnung der Gemeinderatsitzung am Montag in Limbach.

Limbach. Erneut durfte sich der Limbacher Gemeinderat in seiner Sitzung am Montag mit einer umfangreichen Tagesordnung beschäftigen. Nach den Bekanntgaben der im Wesentlichen Grundstücksangelegenheiten betreffenden Beschlüsse aus der nichtöffentlichen Sitzung leitete Bürgermeister Thorsten Weber zum geplanten Rathausumbau über, zu dem er Stephan Thaler von der KE Immobilien- und Kommunalentwicklung begrüßte.

Der barrierefreie Bau war in der vergangenen Sitzung als ein Ziel im Sanierungsgebiet verankert worden. Vor der eigentlichen Umsetzung steht allerdings ein längerer Prozess zur Architektensuche, welche in einem europaweit ausgeschriebenen Verfahren erfolgt. Dieses Verfahren stellte Thaler dem Gemeinderat ausführlich und in den einzelnen Schritten vor.

Kostenschätzung unseriös

Der Bürgermeister betonte dabei, dass Kostenschätzungen zum jetzigen Zeitpunkt nicht seriös seien, da letztlich der zur Ausführung kommende Entwurf mit den dann geltenden Preisen geschätzt werden muss. „Unser Ziel muss es sein, ein barrierefreies und unter dem Gesichtspunkt der Bürgerfreundlichkeit auch funktionales Rathaus zu erhalten. Einen Prunkbau können und wollen wir uns nicht leisten“, so der Rathauschef. Mit „Unverhofft kommt oft, momentan fast zu oft“, leitete Thorsten Weber zum nächsten Punkt über, der die Erneuerung der Industriestraße in Limbach zum Gegenstand hatte. Ein Projekt, das schon viele Jahre auf der Agenda steht, wie auch Marco Rieß vom Ingenieurbüro IBS bestätigte, der die aktuellen Planungen vorstellte. War ursprünglich ein Ausbau von der Heidersbacher Straße bis zur Draisstraße geplant, ist das Vorhaben enorm gewachsen. Die geschätzte Gesamtinvestitionssumme liegt bei rund drei Millionen Euro. Laut Rieß muss der Kanal jetzt überall aufdimensioniert werden, und die Erneuerung geht von der Heidersbacher Straße über die Landesstraße 615 bis hin zum Regenüberlaufbauwerk im Bereich der Wanderbahn. Auch die Wasserleitung muss über die ganze Strecke komplett erneuert werden. „Momentan hat man den Eindruck, für alles ist Geld da, aber gerade für die ,Basics’ in der Daseinsvorsorge nicht“, kritisierte der Rathauschef die fehlende Unterstützung.

Entwässerung nicht durchführbar

Fragen aus dem Gremium kamen unter anderem zu einer möglichen Entwässerung im Trennsystem, die aber in einem bestehenden Gebiet nach Aussage von Marco Rieß wirtschaftlich nicht durchführbar ist. „Ein weiteres Großprojekt mit einem stattlichen siebenstelligen Eigenanteil der Gemeinde, welches wir in dieser Dimension so nicht auf dem Schirm hatten“, stellte der Bürgermeister abschließend fest.

2019 war die Welt laut Weber bei der Überleitung zur Feststellung des Jahresergebnisses für das vergangene Jahr noch in Ordnung. In diesem Jahr ist man hart gelandet, was ihm gerade mit Blick auf die Fülle der Aufgaben aus dem Pflichtaufgabenbereich zunehmend Sorgen bereitet. Für 2019 präsentierte Rechnungsamtsleiter Klaus Rhein jedoch ein ordentliches Jahresergebnis. So schloss der Ergebnishaushalt mit einem Ergebnis von 1,01 Millionen Euro ab, das der Ergebnisrückstellung zugeführt werden konnte. Durch die laufende Großmaßnahme des Schulum- und -erweiterungsbaus stieg die Verschuldung um gut 1,6 Millionen Euro und beläuft sich auf 1332 Euro pro Kopf.

Deutlich rückläufig waren die Erträge aus der Gewerbesteuer, die sich im Vorjahresvergleich um über 600 000 Euro auf rund 1,17 Millionen Euro reduzierten. Kämmerer und Bürgermeister waren sich einig, dass die Verschuldung aufgrund des aktuellen Zinsniveaus nicht der bestimmende Maßstab sein kann. Vielmehr müsse der Blick auf die Leistungsfähigkeit des Ergebnishaushalts gerichtet werden, und hier sei die Gemeinde aktuell gut aufgestellt. Einstimmig bestätigte das Gremium im nächsten Punkt dann die Wahlen von Thorsten Fritz zum neuen Abteilungskommandanten der Freiwilligen Feuerwehr, Abteilung Scheringen, und von Andy Schmitt sowie Steffen Roth zu dessen ersten beziehungsweise zweiten Stellvertreter.

Keine Entscheidung getroffen

Bauamtsleiter Georg Farrenkopf stellte dem Gremium drei Baugesuche und eine Bauvoranfrage vor, die jeweils einstimmig bestätigt wurden. Für die Auftragsvergabe der neuen Küchenausstattung im Zuge der Umbaumaßnahmen an der Schule am Schlossplatz hatte der Bürgermeister keine Empfehlung dabei. Das günstigste Angebot liegt knapp 42 Prozent über der Kostenschätzung, und es wurde keine Entscheidung getroffen. Aktuell tendiert die Verwaltung allerdings zur Aufhebung der Ausschreibung. Mit der Erneuerung der Campingstraße, die wiederum insbesondere im Bereich von Kanal- und Wasserleitungen notwendig ist, nahm der Gemeinderat das nächste Projekt mit siebenstelligen Kosten in den Blick. Einstimmig wurde der Planungsauftrag an das Ingenieurbüro Walter und Partner in Adelsheim vergeben. Es ist beabsichtigt, die Förderanträge im kommenden Jahr zu stellen.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 21.10.2020