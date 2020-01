Isolde Pabst geht nach 40 Jahren

Limbach.Nach über 40 Jahren im Dienst der Gemeinde Limbach beendete Isolde Pabst zum Ende des vergangenen Jahres ihre aktive Zeit.

Langes Arbeitsleben

In einer kleinen Feierstunde nutzte Bürgermeister Thorsten Weber die Gelegenheit zu einem dicken Dankeschön für die geleisteten Tätigkeiten als Raumpflegerin und zuletzt noch als Amtsblattausträgerin. Vier Bürgermeister begleiteten sie durch ihr langes Arbeitsleben. Alle hatten sie als freundliche, aufmerksame und vor allem tatkräftige Kollegin kennen und schätzen gelernt.

Sein Dank galt auch ihrem Engagement über das normale Maß hinaus, gerade im Personalrat, wo ihr Wirken allen Kollegen bei den jährlichen Veranstaltungen zugutekam. Bürgermeister Weber wünschte ihr mit einem Blumenstrauß für den neuen Lebensabschnitt viel Gesundheit und viel Freude bei ihren vielfältigen Beschäftigungen, bei denen es ihr auch nach ihrer aktiven Zeit nicht langweilig werden wird.

Veronique Apeltauer dankte Isolde Pabst als Personalratsvorsitzende, aber auch im Namen aller Kollegen von Schule, Bauhof und Rathaus für ihren langjährigen Einsatz zum Wohle der Beschäftigten der Gemeinde.

Auch sie hatte viele gute Wünsche für den Ruhestand dabei, verbunden mit einem kleinen Abschiedsgeschenk. Isolde Pabst blickte mit einem lachenden und einem weinenden Auge kurz auf ihre gut vier Jahrzehnte im Dienst der Gemeinde zurück.

„Es waren sehr schöne und ereignisreiche Jahre mit Höhen, aber auch Tiefen dabei“, sagte sie. Auf ihren neuen Lebensabschnitt, in dem es ihr in der Tat nicht langweilig werden wird, freue sie sich sehr. Ihr Dank galt der jederzeit guten und kollegialen Zusammenarbeit, verbunden mit ihrer Bereitschaft, bei Bedarf aushilfsweise gerne zur Verfügung zu stehen. Mit ihrem Wunsch an eine erfolgreiche Zukunft für die Gemeinde schloss die Feierstunde.

