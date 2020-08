Hochwertig erzeugte Lebensmittel kommen an

Über die Qualität von Bioprodukten überzeugten sich Bürgermeister Thorsten Weber und weitere Besucher auf dem Hof von Torsten Kaiser. Der stellte seinen Betrieb und die Arbeitsweise vor.

Balsbach. Auf Einladung des ersten Biohofbetreibers auf Gemarkung Limbach, Torsten Kaiser, überzeugten sich Bürgermeister Thorsten Weber, die Ortsvorsteher Andreas Ebert und Friedbert Müller sowie die Regionalmanagerin der Bio-Musterregion Neckar-Odenwald, Ruth Weniger, vom Biobetrieb in Limbacher Ortsteil Balsbach. Auch Sören Binder vom Verband Bioland war dabei.

30 Hektar bewirtschaftete Fläche

Torsten Kaiser bewirtschaftet als Biolandhof eine Fläche von rund 30 Hektar. Neben den klassischen Wiesen und Feldern sind auch viele Fläche dabei, die dem Naturschutz unterliegen.

Idee reifte schon länger

Die Idee zum Biolandwirt reifte schon länger und wurde mit einer kostenlosen Beratung durch den Verband Bioland dann mit der Zertifizierung im Jahre 2017 in die Tat umgesetzt. Seit diesem Jahr ist der Hof nun komplett auf Bio umgestellt. Ein buntes Knäuel an Rindern, bestehend aus den beeindruckenden schottischen Hochlandrindern, der Rasse Limousin und aus traditionellem Fleckvieh empfing die Besucher auf den Weiden. Darunter war auch der Nachwuchs von aktuell neun Kälbern.

Der Hof ist so flexibel organisiert, dass den Tieren größtmöglicher Freilauf garantiert ist. Torsten Kaiser hob hervor, dass er neben der Wertigkeit seiner Produkte auch auf die Regionalität in der Vermarktung und im Einkauf achtet.

Als Beispiele nannte er die Kooperationen mit den Biolandwirten Kunzmann in Schefflenz und Schiffmann in Muckental, aber auch die hervorragenden Möglichkeiten beim Schlachten bei der in Krumbach ansässigen Landmetzgerei Helmut Rausch. Der örtliche Betrieb Schork übernimmt die Drescharbeiten und das Pressen des Heus beziehungsweise des Strohs.

Vermarktung läuft

Über die Vermarktung seines Fleisches muss sich Torsten Kaiser keine Gedanken machen. Die Warteliste ist lang und wird Zug um Zug abgearbeitet. Auch beim Bestellen seiner Felder ist der Nebenerwerbslandwirt durchaus kreativ und wagt gerne auch mal Neues. So hat er in diesem Jahr erstmals die Wintererbse, ein Futtermittel für Schweine, angebaut.

Bürokratie bereitet Sorgen

Wie viele Betriebe – nicht nur Landwirte – kämpft aber auch er mit der zunehmenden Bürokratie. „Wenn ich was für die Natur mache und einem Imker erlaube, seine Bienenkästen auf mein Feld zu stellen, werde ich beim gemeinsamen Antrag mit einem Flächenabzug bestraft“, so Torsten Kaiser.

Auch der mehrfach in der Gegend gesichtete Wolf macht ihm mit Blick auf die jungen Kälber ein wenig Sorge. Denn anders als in klassischen Wolfsgebieten bleibt er im Zweifel auf all seinen Kosten sitzen.

Dass Landwirtschaft im Allgemeinen und Biolandwirtschaft im Besonderen Zukunft hat, steht für Bürgermeister Thorsten Weber außer Frage. Er zeigte sich vom Biobetrieb begeistert. „Gerade in den jetzigen Corona-Zeiten haben hochwertig regional erzeugte Lebensmittel im wahrsten Sinne eine neue Qualität erhalten“.

Kurze Wege

Er hoffe, dass sich diese Erkenntnis auch dauerhaft beim Verbraucher hält. Durch die vom Betreiber skizzierten kurzen Wege werde gleichzeitig auch ein Beitrag zum Umweltschutz geleistet, was Weber ausdrücklich begrüßte. Auch Regionalmanagerin Ruth Weniger lobte den Betrieb bei dem Besuch. Ihre Aufgabe, die Produktion, Verarbeitung und Vermarktung von Bioprodukten in der Region voranzubringen, werde durch solche Betriebe unterstützt.

Das Projekt „Regionales Bio im Einzelhandel“ soll schon bald den Verbrauch und Absatz in der Region voranbringen.

Sorgen bereitet ihr gerade, dass Milchbetriebe, die ihre Produktion auf „Bio“ umstellen möchten, und auch zwei bestehende Bio-Betriebe aktuell keine Möglichkeit haben, die Milch an eine Bio-Molkerei zu liefern.

Ökolandbau kein Nischenprodukt

Mit dem Credo von Sören Binder, „Ökolandbau ist längst kein Nischenprodukt, sondern entwickelt sich in Riesenschritten“, gewannen die Gäste beim Rundgang einen Einblick in den Betrieb, bevor sie vom Hausherrn zur abschließenden Stärkung mit Bioprodukten eingeladen wurden.

