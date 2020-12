Grundstein am 18. Juli 1870 gelegt

Wagenschwend.Ohne Festlichkeiten geht in wenigen Tagen das Jubiläumsjahr „150 Jahre Filial-, Kuratie- und Pfarrkirche ,Heilig Kreuz’ Wagenschwend mit der Filiale Balsbach zu Ende. Fast alle Vorhaben fielen der Corona-Pandemie zum Opfer. Deshalb wurden kirchliche Verhältnisse und markante Ereignisse aus jüngerer und älterer Zeit in zwölf Folgen in den Pfarrbriefen 2020 in Wort und Bild in Erinnerung gerufen.

Es waren dies die Erhebung der Kuratie (seit 1905) zur Pfarrei 1960 mit der Investitur von Pfarrer Ottmar Volz, die alten Kirchenwege und Kirchenpfade über den Trienzbachsteg den Hirschberg hoch nach Limbach (siehe auch „Unser Land“ 2021), die Innenansicht der Kirche von 1926 bis zur Umgestaltung und Renovierung 1964 im Sinne der Liturgiereform des Zweiten Vatikanischen Konzils, Benediktion und Konsekration mit Altarweihen (1871, 1875, 1970, 2015), 70 Jahre Grundsteinlegung der Schwesternstation mit Kindergarten, die Orgeljahre 1933 und 1993, die Geschichte der Glocken, die Ortspatrone St. Wendelinus und St. Sebastian, 100 Jahre Friedhofs- und Kriegerdenkmal, Situationsbericht aus dem Jahre 1959 mit ersten Gedanken zum Abriss der Lenzschen Marienkapelle und zum Neubau einer Kirche in Balsbach, das eucharistische Buntglasfenster im Chor und zuletzt die vorweihnachtlichen Benefizkonzerte des Musikvereins „Eintracht“ Wagenschwend seit 2001 mit zahlreichen instrumentalen und gesanglichen Formationen. Erwähnt wurde dabei auch das erste Konzert des landesweiten Kultusprojekts „Schule und Verein“ der Fahrenbacher und Limbacher Schulen mit der Grundschule in Laudenberg am 20. Dezember 1987 in der Wagenschwender Kirche.

Im jahrhundertelangen Vorfeld des Baus der Wagenschwender Kirche waren die Gotteshäuser in Bödigheim, Hollerbach, Limbach, Fahrenbach (im 16./17. Jahrhundert zeitweise bei reformierter Konfession des Landesherren) und Waldhausen auch für Balsbach, Wagen-schwend und zahlreiche andere Filialen die zuständigen Kirchen. Drei maßgebliche Forderungen, vor allem der Wagenschwender, aber auch der Balsbacher und anderer Filialgemeinden, tauchen in den Bittgesuchen an die Kirchenbehörde und die politisch Verantwortlichen auf: die Entlastung des Limbacher Pfarrers durch einen Kaplan, die Errichtung einer Pfarrei Wagenschwend mit der Filiale Balsbach und zeitweise auch anderen Orten des Limbacher Kirchspiels, die Errichtung eines eigenen Gotteshauses mit Standort Wagenschwend, aber auch Robern und Balsbach standen zur Diskussion.

Hauptgründe für die Bittsteller waren die weiten Wege und die oft widrigen Witterungsverhältnisse durch Regen, Schnee und Überschwemmungen sowie die Beeinträchtigung der Seelsorge durch die wachsende Bevölkerung.

Nach diesen langwierigen und zähen Verhandlungen konnte endlich am 18. Juli 1870 der Grundstein der Wagenschwender Kirche gelegt werden. Ein Jahr später erfolgte die Benediktion (Segnung) und am 21. Juli 1875 durch Lothar von Kübel die Konsekration (Kirchen- und Altarweihe).

Da zu Zeiten des Badischen Kultur- und Kirchenkampfs der Großherzog keinem der zum Bischofsamt vorgeschlagenen Kandidaten zustimmte, übernahm Weihbischof von Kübel als zwischenzeitlicher Verwalter des Erzbistums Freiburg die Zeremonien. nsch

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 22.12.2020