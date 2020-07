Limbach.Ein Gewerbegebiet soll am nordöstlichen Ortsrand von Limbach entstehen, denn bei der Verwaltung gingen zwei konkrete Nachfragen eines örtlichen Gewerbebetriebs sowie eines Zahnarztes ein. Der konkrete Flächenbedarf soll damit gedeckt werden. Hierfür wird ein Bebauungsplan im Regelverfahren mit zweistufiger Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung aufgestellt.

Zahnärztliche Versorgung

Ziel und Zweck der Planung ist die Weiterentwicklung örtlicher Gewerbebetriebe sowie die langfristige Sicherstellung der einzigen zahnärztlichen Versorgung in der Gemeinde Limbach und die damit verbundene Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen.

Bürgermeister Thorsten Weber begrüßte Jürgen Glaser von der IFK Mosbach, der den Entwurf des Bebauungsplans detailliert vorstellte. „Da der Bebauungsplan nicht dem Flächennutzungsplan entspricht, müssen wir diesen im Parallelverfahren anpassen“, erläuterte er und fügte an: „Wir wollen einen großzügigen Rahmen setzen, da die Planungen der Interessenten noch nicht soweit sind.“

Fester Wille sei es, so Bürgermeister Weber, in diesem Gewerbegebiet öffentliche Parkplätze für die Friedhofsbesucher anbieten zu können. Genaueres werde man noch besprechen. Das Gremium befürwortete den Planungsvorschlag mehrheitlich, und so ist eine frühzeitige Beteiligung der Behörden und der Öffentlichkeit möglich.

Konkrete Nachfrage nach Bauland

Im Ortsteil Laudenberg wird ebenfalls ein Bebauungsplanverfahren eingeleitet, da dort eine konkrete Nachfrage nach Bauland besteht. Das geplante Einzelvorhaben entspricht der gemeindlichen Entwicklungsabsicht. Jürgen Glaser stellte auch hier den Planungsentwurf vor, welcher vom Gemeinderat gebilligt wurde, ebenso wie die Freigabe für die Beteiligung der Behörden und der Öffentlichkeit.

Die Gemeinde Limbach hat mit den Bauherren eine Vereinbarung zur Kostenregelung abgeschlossen. Sie übernehmen die Planungskosten sowie die Kosten für die umweltplanerischen Leistungen.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 29.07.2020