Großes Interesse an neuen Bauplätzen

Limbach.Die Gemeinde Limbach will konkreten Nachfragen von Bauinteressenten gerecht werden und sich erweitern. Dafür wurde die Entwicklung von Bauflächen in den Blick genommen. Es liegen Bebauungspläne für die Ortsteile Balsbach, Laudenberg und Limbach vor. Die zu beschließenden Aufstellungsbeschlüsse der Baugebiete waren das zentrale Thema der Gemeinderatssitzung und stießen auf reges Bürgerinteresse.

Den Anfang machte der Bebauungsplan des Gewerbegebiets „Hilbertsfeld“ in Limbach. „Wir müssen uns als Gemeinde im gewerblichen Bereich unbedingt weiterentwickeln“, sagte Weber. Das Gebiet soll der Standortsicherung und Weiterentwicklung der örtlichen Gewerbebetriebe dienen.

Im April fasste das Gremium den einstimmigen Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplanverfahrens. Es folgte die Beteiligung von Behörden und Öffentlichkeit. In der Sitzung ging es darum, die eingegangenen Stellungnahmen abzuwägen und dem Entwurf zuzustimmen, um das Verfahren voranzubringen. Mit den Planungen wurde das IFK-Ingenieurbüro Glaser beauftragt, das auch den aktuellen Verfahrensstand vorstellte.

„Hilbertsfeld“ liegt am südlichen Ortsrand von Limbach parallel zur Landesstraße L 615 und grenzt an das bestehende Gewerbegebiet „Haasenäcker“ an. Das 4,8 Hektar große Plangebiet wird aktuell als Ackerfläche landwirtschaftlich genutzt. Die Gemeinderäte berieten vor allem über die zu beachtenden Umwelt- und Artenschutz-Vorgaben, die im Bebauungsplan berücksichtigt wurden. Mit Blühstreifen und dem Ökopunkteguthaben der Gemeinde wird außerdem das Defizit von 312 163 Ökopunkten ausgeglichen. Der Gemeinderat nahm die Behandlungsübersicht zur Kenntnis und stimmte der Neuaufstellung des Bebauungsplans zu.

Zur Sicherung der baulichen Entwicklung in Balsbach und Laudenberg, wurden insgesamt fünf Bauflächen ausgewiesen. Im städtebaulichen Konzept für das Baugebiet „Teichweg“ im Ortsteil Balsbach, sind sechs Bauplätze geplant. Das Vorhaben wurde mit dem Ortschaftsrat besprochen. Es gäbe auch schon vier Bauplatzinteressenten, so Weber. Die Abgrenzungspläne für die Bauflächen „Saatschulweg“, „Eichbrunnenweg“ und „Starkenwiesen“ im Ortsteil Laudenberg wurden ebenfalls vom Gremium gebilligt und die Beschlüsse zum Einleiten des Verfahrens nach Paragraf 13b des Baugesetzbuchs gefasst. Dies galt auch für das „Kaigewann“, welches mit acht geplanten Bauplätzen das größte Baugebiet in Laudenberg sein wird.

Die Bauflächenentwicklung im „Kaigewann“ stößt bei Anwohnern allerdings auf Widerstand. Eine Petitionsgemeinschaft von circa 25 Anwohnern kritisierte das Vorhaben in einem offenen Brief an die Gemeinderäte. „Aber auch hier wollen wir mit 13b in den Verfahrensstart gehen. Alle rechtlichen Belange werden im Zuge der Verfahren geprüft und offengelegt“, sagte Weber. „Es gibt in privater Hand über 100 Bauplätze in der Gesamtgemarkung, an die wir nicht herankommen. Private Bauplätze werden zwar angeboten, aber zu so hohen Verkaufspreisen, dass Bauwillige nicht zugreifen. Diese Rückmeldung von Bauwilligen haben wir“, rechtfertigte Weber die Planungen.

Schriftliche Anfragen

Es lägen bereits schriftliche Anfragen für Bauplätze in Laudenberg vor. Weber führte weiter aus: „Wir haben in Laudenberg einen gewissen Druck. Das zeigen die privatrechtlichen Vereinbarungen, die die Gemeinde letztlich mit den Bauherren getroffen haben. Bei allen Bauplätzen außer im „Kaigewann“, tragen die Bauwilligen alle Kosten. Die Gemeinde stellt lediglich das Planungsrecht her“. Auch Noe bekräftigte die Entscheidung: „Wir haben uns im Ortschaftsrat über eine Flächenausweisung viele Gedanken gemacht. Wenn ausreichend Verkaufswillige vorhanden wären, wäre alles okay, aber dem ist nicht so“. Insgesamt sollen 14 Bauplätze erschlossen werden, um der Nachfrage gerecht zu werden.

Im Oktober hatte der langjährige Ortsvorsteher Thomas Heß sein Ausscheidungsgesuch eingereicht und für personelle Veränderungen im Gremium gesorgt. Seit 1999 gehörte Heß dem Ortschaftsrat an. die Gemeinderäte stimmten mehrheitlich bei zwei Gegenstimmen und einer Enthaltung dem Ausscheidungsgesuch zu.

Aufgrund der Ergebnisse der Kommunalwahl im Mai rückte Daniel Schüßler nach und durfte nach Ablegen der Verpflichtungsformel in den Reihen des Gremiums Platz nehmen. Weber gab außerdem bekannt, dass Valentin Knapp aus dem Gemeinderat ausscheiden möchte. Über diese Entscheidung werde im neuen Jahr beraten.

Kämmerer Klaus Rhein informierte über die Kalkulation und Festsetzung der Wasser- und Abwassergebühren zum 1. Januar 2020. Bei den Abwassergebühren liegen die Kosten für das Schmutzwasser bei 3,20 Euro pro Kubikmeter. Die Niederschlagswassergebühren betragen 0,43 Euro pro Quadratmeter und die Zählergebühr beträgt monatlich 1,27 Euro. Die Verbrauchsgebühren für Wasser liegen unverändert bei 2,40 Euro pro Kubikmeter.

Beim Tagesordnungspunkt „Anregungen aus dem Gemeinderat“ erkundigte sich Klaus Brauch-Dylla, nach erneuten Vorfällen in Wagenschwend, ob Verbesserungen in der Problematik mit dem Busverkehr Rhein-Neckar abzusehen seien. „Insbesondere, weil die Gebühren angehoben werden sollen, aber die Sicherheit des Transsports leidet“, so das Gemeinderatsmitglied. Die Beschwerden über verfahrene Busfahrer, Verspätungen oder nicht angefahrene Haltestellen sind zu einem Dauerthema in den Gremiumssitzungen geworden und reißen seit dem Ende der Sommerferien nicht ab.

Von „Gut“ entfernt

„Wir sind von einem ‚Gut’ entfernt“, räumte Weber ein. Trotzdem habe man den Eindruck, dass die Situation etwas besser wurde, seit sich ein Stamm an Fahrern etabliert habe, ergänzte Noe. Ob aktiv Schritte eingeleitet werden, blieb unklar. Bisher sammelt die Gemeinde Beschwerden und leitet diese an den BRN weiter.

In weiteren Informationen an die Öffentlichkeit wurde mitgeteilt, dass die Erweiterung der Kläranlage in Krumbach 2,5 Millionen Euro kosten wird. Das ist das Ergebnis nach dem Strukturgutachten. Weber erinnerte außerdem an die Besetzung des Gutachter-Ausschusses mit Blick auf die Klausurtagung im März. Weiterhin bekommt die Gemeinde eine Ausgleichsstockförderung von 20 000 Euro für das Dorfgemeinschaftshaus in Krumbach. js

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 11.12.2019