Großes Ansehen erworben

Limbach.Auf 25 Berufsjahre bei der Volksbank Limbach kann Karl Walter zurückblicken. Nach zwölf Jahren als Zeitsoldat bei der Bundeswehr kehrte der gebürtige Scheringer am 1. Oktober 1994 in seinen ursprünglich erlernten Beruf Bankkaufmann zurück und suchte und fand neue Herausforderungen bei der Volksbank Limbach.

Der Wiedereinstieg nach so langer Pause war damals nicht ganz einfach, zu rasant waren dort schon die Veränderungen, die in einem Zeitraum von zwölf Jahren auftraten. Karl Walter ging seine neuen Aufgaben voller Elan und Tatendrang an, bildete sich in zahlreichen Seminaren an der Akademie Baden-Württembergischer Genossenschaften weiter und verstärkte von Anfang an das Beratungs- und Serviceteam der Bank.

Kompetent und kundenorientiert

Heute erleben die Bankkunden Karl „Charly“ Walter als Berater, der hochmotiviert, mit Kompetenz, Erfahrung und Kundenorientierung seine Aufgaben erfüllt. Dafür genießt er großes Ansehen und große Wertschätzung, vor allem aber Vertrauen – nicht nur bei den Kunden, sondern ebenso bei seinen Kollegen und dem Vorstand.

Der Vorstandsvorsitzende Werner Speth brachte dies in einer kleinen Betriebsfeier zu Ehren des Jubilars zum Ausdruck. Er würdigte die Tätigkeit von Karl Walter, dankte ihm für seine Loyalität und für die von Hilfsbereitschaft und Vertrauen geprägte Zusammenarbeit.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 13.12.2019