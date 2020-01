Gremium stimmt den Plänen zu

Limbach/Fahrenbach.Zur ersten Sitzung des Gemeinsame Ausschuss der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Limbach-Fahrenbach nach den Kommunalwahlen im Jahr 2019 begrüßte Verbandsvorsitzender und Bürgermeister Thorsten Weber die gewählten Mitglieder aus beiden Gemeinden.

Nach einem kurzen Rückblick des Vorsitzenden auf die seit dem 2. Dezember 1978 bestehende Verwaltungsgemeinschaft und deren Aufgaben beschäftigte sich das Gremium mit der Änderung und Fortschreibung des Flächennutzungsplans auf der Gemarkung Limbach im Parallelverfahren zum Bebauungsplan „Hilbertsfeld“. In diesem künftigen Baugebiet in Limbach sollen neue Gewerbeflächen geschaffen werden. Über die bei der vorzeitigen Beteiligung eingegangen Anregungen informierte die Limbacher Hauptamtsleiterin Birgit Guckenhan. Neben dem Abwägungsbeschluss über die Anregungen und Stellungnahmen und der Billigung des Planungsentwurfs fasste der Ausschuss auch den Beschluss über die Offenlegung des geänderten Flächennutzungsplanes einstimmig. Er schloss sich damit inhaltsgleich dem Beschluss des Gemeinderates der Gemeinde Limbach zum Bebauungsplan an.

Auch der zweite Tagesordnungspunkt hatte die Änderung des Flächennutzungsplanes im Parallelverfahren zum Thema. Hier nun für die vom Caritasverband Neckar-Odenwald-Kreis geplante Kurzzeitpflegeeinrichtung im Limbacher Ortsteil Heidersbach. Wie der Verbandsvorsitzende informierte, wird diese Einrichtung vom Sozialministerium des Landes Baden-Württemberg als Modellvorhaben gefördert. Auch hier fasste der Ausschuss einen Abwägungsbeschluss über die von Birgit Guckenhan vorgetragenen Stellungnahmen und Anregungen der vorzeitigen Beteiligung für das im Mai 2019 eingeleitete Verfahren. Auch der Planentwurf wurde gebilligt und mit dem ebenfalls einstimmig erfolgenden Offenlegungsbeschluss tritt die Flächennutzungsplanänderung nun in den nächsten Verfahrensschritt ein.

