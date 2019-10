Heidersbach.„Glück auf und Halleluja“ heißt das aktuelle Programm der Kirchenkabarettistin Ulrike Böhmer, mit dem sie am Freitagabend für Stimmung im ausverkauften „Hällele“ sorgte. Die begeisterten Zuhörer waren sich am Ende einig: Das hat sogar dem lieben Gott gefallen – und er hat herzlich mitgelacht.

Kein Blatt vor dem Mund

In ihrer Rolle als „Erna Schabiewsky“ nimmt Böhmer kein Blatt vor den Mund. Kein Thema ist ihr zu heikel. Egal ob Kirchenschließungen oder Gemeindefusionen, Klosterleben, Glaubenszweifel oder Kirchenaustritte, zu allem hat sie ihre eigene Meinung und legt in ihrer sympathischen Art den Finger in die Wunde.

Im Rahmen des Jubiläumsjahres zum 90-jährigen Bestehen des Kirchenchors haben dessen Verantwortliche die Kabarettistin nach Heidersbach geholt und das angekündigte Motto – „Lachen über Gott und die Welt“– wurde dem Abend voll und ganz gerecht.

Erna Schabiewsky, die in rotem Kostüm und Handtasche auftritt, trägt ihr Herz am rechten Fleck und auf der Zunge. Ihre Ausführungen sind für alle nachvollziehbar und manchmal erkennt man sich dabei sogar selbst wieder.

Erna Schabiewsky ist in ihrer Pfarrei die rechte und die linke Hand des Pfarrers. Dementsprechend reichhaltig ist ihr Insiderwissen, und so fällt es ihr nicht schwer, aus dem Nähkästchen zu plaudern.

„Kirche könnte so schön sein, wenn die Leute nicht wären“, stellt sie fest und erläutert es gleich an einigen Beispielen. Sie erzählt von der Familie, die wegen der Erstkommunion in die Kirche eintritt, um sie unmittelbar nach dem Fest wieder zu verlassen.

Die Problematik pubertierende Jugendliche für die Firmung zu begeistern wird ebenso erwähnt, wie der immer größer werdende Mangel an Priestern und ehrenamtlichen Helfern. Dass die Gemeinden aus besagten Gründen immer größer werden und man den Pfarrer oftmals nur noch einmal im Monat sieht, wird ebenso angesprochen, wie das der Verhalten der „Oberen“ in Freiburg oder Rom, wenn es um Veränderungen geht.

Ein weiteres wichtiges Anliegen ist der bekennenden KFD-Funktionärin die Rolle der Frauen in der Kirche. Hier sieht sie erheblichen Nachholbedarf und erhielt für ihre Ausführungen zu diesem Thema wohlwollende Zustimmung aus dem Publikum. All ihre Thesen und Aussagen sind eingebettet in das phantasievolle Programm. Dabei berichtet sie von ihren Erlebnissen und Erfahrungen beim KFD-Ausflug ins Kloster, den Gesprächen mit ihrem Mann Herbert während der „meditativen Bügelstimmung“ oder dem versehentlichen Besuch eines evangelischen Karfreitagsgottesdienstes.

Ehrliche Kritik geübt

Ulrike Böhmer verstand es prächtig die aktuellen Probleme der katholischen Kirche äußerst unterhaltsam aufzubereiten. Sie übte ehrliche Kritik und blieb dabei stets sachlich und humorvoll. „Es ist nicht alles schlecht, aber das Meiste“, lautete ihr Fazit und ihr begeistertes Publikum dankte ihr mit langanhaltendem Applaus. von

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 17.10.2019