„Gehört zum Landleben einfach dazu“

Limbach.Cornelius Noe aus Limbach hat der Gemeinde als Ersatz für einen vertrockneten Baum im Begleitgrün eines Fußweges einen Obstbaum als Ersatz gespendet. „Die Idee kam schon vor etwa 20 Jahren als wir hier unser Haus gebaut haben“, so Noe über die Gründe für seine Spende. Das kleine Gemeindegrundstück neben seinem Haus sei zu dieser Zeit noch unbebaut gewesen. Er habe dann mit dem damaligen Bürgermeister Baumann besprochen, dass er gerne bei der Auswahl der Bäume mitbestimmen würde und sich anschließend um deren Pflege kümmern möchte.

Patenschaft abgeschlossen

Daraus wurde dann allerdings zunächst nichts. Nachdem schließlich einige der von der Gemeinde gepflanzten Bäume aufgrund von Fäulnis kaputt gingen, stand für Noe fest, dass er den nächsten Baum aussuchen und pflegen möchte. Vor kurzem wurde auf dem Gemeindegrundstück in der Nähe seines Hauses ein Josef-Musch-Apfelbaum, den Cornelius Noe ausgesucht und bezahlt hat, gepflanzt und zugleich eine Vereinbarung über Baumpatenschaft mit der Gemeinde Limbach abgeschlossen, mit der er sich zur Pflege des Baumes verpflichtet.

„Das gehört einfach zum Landleben dazu“, so Noe zu den Gründen der Spende eines Obstbaums, „die Kinder sollen sich beim Vorbeilaufen einfach einen Apfel pflücken können“. Natürlich sei auch der Umweltaspekt ein Grund für seine Baumspende gewesen, da der hoffentlich bald blühende Baum unter anderem gegen das Insektensterben helfe und zugleich Obst für Vögel mit sich bringe.

Begrüßenswerte Aktion

„Ich hoffe, dass ich mit meiner Aktion weitere Bürger dazu bringen kann, sich selbst in die Pflicht zu nehmen und einen kleinen Beitrag für unsere Umwelt zu leisten“, erklärt er beim gemeinsamen Termin zur offiziellen Patenschaftsübernahme. Bürgermeister Thorsten Weber bedankte sich für das tolle Engagement, denn er sei immer froh, wenn Bürger der Umwelt und der Gemeinde etwas Gutes tun. „Auch aus Sicht der Gemeinde ist diese Aktion natürlich sehr begrüßenswert, gerade weil auch wir in der letzten Zeit viel gegen das Insektensterben und für die Umwelt unternommen haben“, so Bürgermeister Weber, und erinnerte dabei gerade an die Saataktionen der Blumenwiesen im vergangenen Jahr, die in diesem Jahr zum Beispiel auf der Fläche hinter dem neuen Feuerwehrgerätehaus fortgesetzt wurde.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 25.05.2020