Gebäude soll in H-Form errichtet werden

Mit 14 Tagesordnungspunkten startete der Limbacher Gemeinderat in seiner ersten Sitzung ins Jahr 2020.

Limbach. Nachdem Gemeinderat Valentin Knapp sein Ausscheiden aus dem Gremium beantragt hatte, stellte der Gemeinderat einstimmig fest, dass ein Ausscheidungsgrund vorliegt und stimmte dem Ausscheiden anschließend zu.

Seinen Nachfolger Sascha Weiß verpflichtete Bürgermeister Thorsten Weber dann im nächsten Tagesordnungspunkt auf sein Amt, nachdem der Gemeinderat keine Hinderungsgründe sah.

Die nächsten drei Tagesordnungspunkte waren ebenfalls unmittelbare Folgen des Ausscheidens von Valentin Knapp. So wurde Johanna Baarends als seine Nachfolgerin im Amt der zweiten Bürgermeisterstellvertreterin ebenso einstimmig gewählt wie Sascha Weiß als ordentliches Mitglied des Bauausschusses und Achim Rhein als persönlicher Stellvertreter für Edwin Henn im Zweckverband „Interkommunaler Gewerbepark Odenwald (IGO)“.

Valentin Kern ist Ortsvorsteher

Als letzte Wahlhandlung wurde dann auch die noch offene Position des Ortsvorstehers von Limbach besetzt. In geheimer Wahl wurde der bisherige Ortsvorsteher Valentin Kern mit 14 Ja-Stimmen bei zwei Gegenstimmen und fünf Enthaltungen im ersten Wahlgang für die laufende Periode erneut zum Ortsvorsteher gewählt.

Breiten Raum nahm der nächste Schritt auf dem Weg zur Realisierung einer Kurzzeitpflegeeinrichtung am Ortsausgang in Heidersbach ein. Nach der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und der Träger öffentlicher Belange stellte Jürgen Glaser vom Büro IFK aus Mosbach die eingegangenen Stellungnahmen vor, die dann im Gemeinderat in einen Abwägungsbeschluss, in die Billigung des Planentwurfs und in einen Offenlegungsbeschluss mündeten.

Die Errichtung dieser Einrichtung durch den Caritasverband des Neckar-Odenwald-Kreises bezeichnete der Bürgermeister als ein zukunftsweisendes und tolles Projekt, das als Pilotprojekt auch vom Sozialministerium des Landes entsprechend gefördert werde.

Jürgen Glaser zeigte die aktuelle Planungsänderung auf. Das nun geplante Gebäude soll als Baukörper in H-Form errichtet werden, was deutlich gefälliger sei, als der ursprünglich geplante Baukörper mit einer Länge von 90 Metern.

Im neuen Planentwurf sahen der Gemeinderat und insbesondere die Vertreter aus Heidersbach die ausgewiesene, private Fläche direkt vor der Kirche mit zweigeschossiger Bebaubarkeit skeptisch. Große Sorge bereitete die bei einer Realisierung dann sehr stark eingeschränkte Blickbeziehung zur markanten Kirche. Hier sieht man auch im Ortschaftsrat noch Gesprächsbedarf im Rahmen der nun folgenden öffentlichen Auslegung, die sich nach den erfolgten Beschlüssen anschließen wird.

Arbeiten schreiten zügig voran

Das größte Bauvorhaben der Gemeinde, der Um- und Erweiterungsbau der Schule am Schloßplatz, schreitet weiter zügig voran. Die Dachdecker- und Dachabdichtungsarbeiten wurden einstimmig zum Angebotspreis von 233 702 Euro, der mit rund 5000 Euro leicht über der Kostenberechnung lag, an die Firma Ott aus Höpfingen vergeben.

Bei den Fenstern und Außentüren ging der Auftrag ebenfalls einstimmig zum Angebotspreis von 383 950 Euro, und damit rund 42 000 Euro mehr als vom Architekturbüro geschätzt, an die ortsansässige Firma Sauer Fensterbau aus Heidersbach.

Einstimmig vergeben wurde zudem die Stromlieferung für die gemeindlichen Liegenschaften im Zeitraum 2020 bis 2022 nach Teilnahme der Gemeinde an der Bündelausschreibung des Gemeindetages Baden-Württemberg. Breiten Raum in den kommenden drei Jahren wird auch die Befahrung der rund 52 Kilometer langen Kanäle in den sieben Ortsteilen der Gemeinde einnehmen.

Kanäle werden befahren

Die Ingenieurleistungen gingen zum Preis von 64 337 Euro an das Ingenieurbüro IBS aus Adelsheim, das auch den Auftrag für ein Strukturgutachten zur Zukunft der drei Kläranlagen der Gemeinde bekam.

Der dortige Angebotspreis von 20 200 Euro wird zur Hälfte vom Land gefördert.

Die rege private Bautätigkeit in der Gemeinde zeigte sich schließlich in den vier Baugesuchen, die allesamt das Gremium passierten.

