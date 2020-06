Filme, Musik und Kabarett

Limbach.Nach knapp vier Wochen Autokinobetrieb in der Muckentaler Straße mit rund 2600 Besuchern in 1300 Autos gehen die Veranstalter bis 14. Juni in die Verlängerung. Neben Filmen auf der 21 Quadratmeter großen LED-Wand sind auch Kulturveranstaltungen mit Bands, Kabarettisten und DJ’s geplant.

Dienstag, 2. Juni, 20.15 Uhr: Auto-(Tuning)-Treffen in Kombination mit dem Film Werner Beinhart. Die fünf spektakulärsten Autos werden mit einer Präsentation auf der LED-Wand gekürt.

Samstag, 6. Juni, 20.30 Uhr: Autodisco „Summer of Silence“ mit Licht-Show, Nebel und Pyroeffekten. Fünf bekannte DJ’s bringen Clubstimmung in die Autos.

Freitag, 12. Juni, 19.30 Uhr: Die Mosbacher Kultband „The Bautzy‘s“ spielt ihr mit „Rock around the clock“ überschriebenes Programm.

