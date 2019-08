Feier zum 65. Geburtstag

Wagenschwend/Balsbach.Zu ihrem 65-jährigen Vereinsbestehen wird die Katholische Landjugendbewegung (KLJB) Wagenschwend-Balsbach von Freitag, 16., bis Samstag, 18. August, ein dreitägiges Fest am Vereinsheim in Balsbach ausrichten.

Folgende Programmpunkte sind für das Jubiläumsfest geplant: Am Freitag geht es um 18 Uhr mit einer Afterworkparty los, um 21 Uhr folgt die „Die KLJB best of Party – 6 ½ Jahrzehnte Musikgeschichte“ mit DJ Tomminger.

Am Samstag werden sich um 15 Uhr gemischte Mannschaften im ersten Teil des „Wettstreits der Generationen“ in diversen Geschicklichkeits- und Gruppenspielen gegenseitig herausfordern. Ab 21 Uhr wird eine Rocknacht mit „Twilight Zone and the Humpa Horns“, die auch unter dem Namen „Wildwexxel“ bekannt sind, gefeiert. Der Festsonntag beginnt um 9.30 Uhr mit einem Umzug durch die Straßen Balsbachs mit anschließender Fahrzeugweihe – große Fahrzeuge wie Traktoren müssen angemeldet werden – und geht ab 10.15 Uhr in einen Gottesdienst im Festzelt über. Nach dem Mittagessen ab 11.30 Uhr findet um 12.30 Uhr eine Kinderolympiade statt, bevor ab 13.30 Uhr der zweite Teil des „Wettstreits der Generationen“ ausgetragen wird. Das Jubiläum endet mit einem Festbankett ab 18 Uhr und abschließender Unterhaltungsmusik des Musikvereins Wagenschwend.

