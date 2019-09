Fahrer wurde schwer verletzt

Limbach.Ein 29-Jähriger befuhr am Freitag gegen 22.30 Uhr mit seinem Opel die L 525 aus Richtung Wagenschwend kommend in Fahrtrichtung Robern. Am Ausgang einer scharfen Rechtskurve, in einem Waldstück, kam er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf feuchter Fahrbahn nach links von der Straße ab, rutschte eine etwa zwei Meter hohe Böschung hinunter und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer wurde in seinem Pkw eingeklemmt und schwer verletzt. Er wurde durch die Feuerwehr befreit und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand an dem Pkw Totalschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Der Pkw musste mittels eines Krans aus der Böschung gehoben werden. pol

© Fränkische Nachrichten, Montag, 30.09.2019