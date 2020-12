Facettenreiches musikalisches Spektrum geschaffen

Balsbach/Wagenschwend.Der Rektor im Ruhestand und Chorleiter Manfred Schäfer hat die musikalische Landschaft in der Verwaltungsgemeinschaft Limbach/Fahrenbach, in den Pfarreien „Heilig Kreuz“ und „St. Jakobus“ und im schulischen Bereich maßgeblich gestaltet und geprägt. Dazu zählen vor allem auch 50 Jahre Organistendienst in der Kloster- und Filialkirche Balsbach innerhalb der Seelsorgeeinheit Elztal/Limbach/Fahrenbach im Jubiläumsjahr „150 Jahre Filial-, Kuratie- und Pfarrkirche ,Heilig Kreuz’ Wagenschwend/Balsbach.

Hausmusik mit Klavier, Trompete und Gesang waren bereits in seiner frühesten Jugend ein fester Bestandteil des Sonntags, basierend auf einem familiären musikalischen Fundament. Von der Klavierausbildung beim damaligen, vor wenigen Wochen verstorbenen Wagenschwender Schulleiter Hermann Pornschlegel wechselte Manfred Schäfer 1963 auf die Orgel der Pfarrkirche. Zunächst hospitierend, später mit Teileinsätzen an Werk-, Sonn- und Feiertagen und schließlich eigenverantwortlich als „Hilfsorganist der Frühmesse“, so der verstorbene Pfarrer Ottmar Volz.

Mit dem Beginn des Studiums an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg 1970 erfolgte die Ausbildung innerhalb des Hauptfachs Musik bei Professor Uwe Lohrmann. Im selben Jahr, ein Jahr nach der Konsekration der Filial- und Klosterkirche, begann Schäfer seinen Organistendienst in Balsbach.

Als Begleitung von Gemeinde, Chor und eigenständig instrumental wie mit Präludium, Postludium und musikalisch gliedernd, ist die Orgel ein der Liturgie dienendes Instrument. Mit der Maxime „Allein Gott die Ehre“, wie es als Gravur in der Taste des höchsten Tones bei Orgeln zu finden ist, nimmt Schäfer diesen liturgischen Dienst des Organisten seit 50 Jahren bis heute wahr, bis 2015 (Auflösung des St. Clara-Klosters) auch in Abstimmung mit dem Schwesternkonvent.

Offenheit für neue Formen

Neben der Ausschöpfung des Liedgutes des Gotteslobes beeindruckt bei Schäfer in der Balsbacher Kirche schon immer die Offenheit für neue Formen und aktuelle Strömungen der Kirchenmusik und deren Umsetzung mit den Möglichkeiten vor Ort und in Kooperation.

Als Chorleiter von Gesangverein, Kirchenchor und Jungem Chor, Initiator von Projekt-Kinderchor in Verbindung mit der langjährigen schulischen Tätigkeit, mit Einbindung von Instrumentalisten in die Festlichkeiten des Kirchenjahres oder der Begleitung der Schwestern-Schola hat Schäfer kirchenmusikalisch ein facettenreiches Spektrum geschaffen.

Zu nennen ist in diesem Zusammenhang auch die Grundschule Limbach in Laudenberg mit ihrem ausgewiesenen musischen Schulprofil und als Mitglied des Badischen Chorverbands, die unter der Leitung von Schäfer von 1992 bis 2012 mit den jährlichen Weihnachtskonzerten im Wechsel mit den Chören, Musikvereinen und anderen Ensembles der kirchlichen und politischen Gemeinden seit 1987 einen festen Termin im Kirchenjahr in den jeweiligen Kirchen des schulischen Einzugsbereiches setzte.

Des Weiteren brillierten in der Balsbacher Kirche in den vergangenen Jahren kirchenmusikalische Projekte wie die Musicals „Franziskus – ein Heiliger und ein Papst“, „Clara – eine starke Frau“ und die „Schöpfungsgeschichte“, Zeitreise durchs Kirchenjahr in Bild, Wort und Musik, Nacht der offenen Kirchen und Klöster.

Ein ähnliches Programm ist unter der Leitung des Jubilars in der Kirche und Pfarrei „St. Jakobus“ in Fahrenbach zu finden.

Das Kirchenpatrozinium „Christkönig“ schuf einen würdigen Rahmen zu diesem festlichen Anlass. Das zu Ende gehende Kirchenjahr, so Pfarrer Stoffers, gebe Anlass, inne und Rückschau zu halten. Er erschloss anhand von Lesung und Evangelium vom Guten Hirten das Christkönigtum als Botschaft, Offenbarung und Gnade Gottes, in kleinen und großen Taten verantwortungsvoll zu handeln und seine Talente in die Gemeinschaft einzubringen, wie es der Jubilar bei der musikalischen Gestaltung der Gottesdienste in Coronazeiten und viele andere vor Ort und über die örtlichen Grenzen hinaus getan hätten. nsch

