Erneut keine Stimmenmehrheit erzielt

Limbach.Im Fokus der vergangenen Gemeinderatssitzung in Limbach stand die Wahl der Ortsvorsteher und deren Stellvertreter in den sieben Ortsteilen. Dementsprechend groß war die Besucheranzahl im Dorfgemeinschaftshaus. Insgesamt durchliefen 21 Stimmberechtigte das Wahlprozedere.

Für Balsbach wurden einstimmig Andreas Ebert als Ortsvorsteher und Manuel Link als dessen Stellvertreter gewählt. Einhellig fiel auch die Wahl aus von Friedbert Müller als Ortsvorsteher von Laudenberg und von Markus Herkert als Stellvertreter. In Heidersbach wurde Werner Gellner als Ortsvorsteher und Achim Rhein als Stellvertreter gewählt. In Krumbach fiel die Wahl des Ortsvorstehers auf Michael Müller und auf Elvia Hoffmann als Stellvertreterin. Ortsvorsteher von Scheringen wurde Thorsten Fritz, zur Stellvertreterin wurde Ulrike Kispert-Schnetz ernannt. Der Ortschaftsrat in Wagenschwend erbrachte den Wahlvorschlag Mirjam Mertes-Schmitt als Ortsvorsteherin und Sebastian Preidl als Stellvertreter.

Keine Einigung erzielt

Für Limbach wurde die Frage, wer Ortsvorsteher wird, erneut nicht beantwortet. Valentin Knapp auf Vorschlag des Ortschaftsrates erhielt acht Stimmen, elf Gegenstimmen und zwei Enthaltungen, die notwendige Stimmenmehrheit wurde also verpasst. Schon im Vorfeld zu den Wahlvorschlägen des Limbacher Ortsvorstehers am 12. September kam eine Einigung im Ortschaftsrat nicht zustande. Die beiden vorgeschlagenen Kandidaten Valentin Kern und Valentin Knapp erzielten nach zwei Wahlgängen ein Unentschieden der Stimmen. Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen musste anschließend per Losverfahren ermittelt werden, welcher Wahlvorschlag in das Gremium eingehen sollte. Aus dem Lostopf ging Valentin Knapp hervor. Da dieser nun keine Mehrheit erreichte, muss der Wahlgang in der Gemeinderatssitzung im November wiederholt werden. Valentin Knapp erhält dann noch einmal die Chance, als Ortsvorsteher für Limbach hervorzugehen. Josef Bangert wurde zum Stellvertreter mehrheitlich gewählt.

In den Zweckverband „Wasserversorgung Elzbachgruppe“ wurden Ulrike Kispert-Schnetz und Karl Wendel (beide aus Scheringen) und Achim Rhein und Norbert Blatz (beide Heidersbach) gewählt.

Ein weiteres Thema der Gemeinderatssitzung war die Vorstellung des Betriebs- und Finanzplans für das Forstwirtschaftsjahr 2020 durch Wolfgang Kunzmann, Leiter des Forstreviers Limbach/Fahrenbach. Der Ergebnishaushalt geht von einem Minus in Höhe von 6000 Euro aus. Die Ausgaben für Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege, Erschließung, Betriebssteuern, Verkehrssicherung und Verwaltungskosten können die Einnahmen aus der Holzernte von 41 000 Euro nicht ausgleichen. Im Ergebnis steht daher noch eine rote Zahl, wie Bürgermeister Weber anmerkte. Ziel sei es, zumindest eine Kostendeckung zu erreichen. Der Gemeindewald ist mit 170 Hektar deutlich kleiner als der Privatwald mit 930 Hektar und hat damit auch eine gewisse Pilotfunktion, so Kunzmann. Dies könne in der Bepflanzung mit neuen Baumarten genutzt werden. Im Gespräch seien Esskastanien, welche häufig in der Pfalz vorkommen, Roteichen, weil sie relativ schnell wachsen, oder die Weißtanne. Darüber hinaus werden mediterrane Baumarten diskutiert wie die Libanon-Zeder. Alle Arten würden die Trockenheit besser ertragen als die Fichte.

Anlässlich der Fortführung der Schulsozialarbeit bis zum Schuljahr 2023/2024 gab die Schulsozialarbeiterin Miesch in der Sitzung einen Einblick in ihr Aufgabenfeld. Als Schulsozialarbeiterin interveniere sie, wenn Verhaltensauffälligkeiten beobachtet werden, schulische Schwierigkeiten oder Mobbing-Vorfälle auftreten. Mit den Klassen werden Sozial- und Kommunikationübungen zur Selbsthilfe und Vorbeugung von Problemen oder das „Trau-Dich“-Programm gegen sexuellen Missbrauch veranstaltet. Um ihre Arbeit sinnvoll ausüben zu können, arbeitet Miesch eng mit Lehrern und Eltern zusammen und leitet je nach Problemlage Methoden ein.

Im Ortsteil Limbach soll das bestehende Baugebiet „Hirschberg II“ mit einer weiteren Baufläche „Hirschberg III“ angebunden werden. Ein entsprechendes Bebauungsplankonzept wurde im Gemeinderat vorgestellt und in der Sitzung mehrheitlich beschlossen. Die Ausweisung weiterer Flächen sei dringend notwendig, um die bauliche Entwicklung zu sichern, sagte Bürgermeister Weber. Im Süden des Baugebiets sollen 27 Bauplätze entstehen, die Kosten hierfür betragen 24 000 Euro.

Die Sitzung wurde fortgeführt mit dem einstimmigen Beschluss zur Bildung eines Gutachterausschusses in Mosbach zur Erfüllung der im Baugesetzbuch geregelten Aufgaben. Dieser Ausschuss soll sich mit der Ermittlung von Grundstückswerten und sonstigen Wertermittlung befassen (wir berichteten). Auf Bürgermeisterebene wurde eine Kooperation im Landkreis als zweckmäßigste Lösung erachtet. Die Geschäftsstelle wird bei der Stadt Mosbach angesiedelt und umfasst alle 27 Gemeinden im Neckar-Odenwaldkreis. Sie werden von Gutachtern vertreten, die von der Stadt Mosbach bestellt werden. Den Gemeinden obliegt das Vorschlagsrecht. Diese Vertragsklausel stieß bei einigen Gemeinderäten auf Kritik, wie auch die Tatsache, dass kein direkter Einfluss auf die Baugutachten bestehe. Man müsse bei den zukünftigen Gutachtern auf eine gleichmäßige Verteilung zwischen Land und Stadt bestehen, so das Gremium.

Anschließend wurde dem Vertrag mit dem Ingenieurbüro IFK Mosbach zugestimmt für die Erschließung des Baugebiets „Billäcker V“ in Limbach. Die Gesamtbaumaßnahmen umfassen Straßenbau, Entwässerung und Wasserversorgung. Die Honorarkosten betragen 81 260 Euro. Außerdem vergab der Gemeinderat Straßeninstandsetzungsarbeiten in der Heidersbacher Straße, Elztalstraße und Schulstraße an die Firma Posehl. Die Firma überzieht die Straßen mit einer Dünnschicht im Kalteinbau zum Preis von 41 587 Euro. Die Straßenabschnitte sind Teil eines zweijährigen Straßenunterhaltungsprogramms. Zum Abschluss der Sitzung vergab der Gemeinderat Fensterbauarbeiten an der Feuerwehrgarage und dem Dorfgemeinschaftshaus in Krumbach. Die Arbeiten wurden an die Firma Metzger aus Schefflenz übergeben zum Preis von 22 537 Euro.

