Limbach.Mit seinem 40-Jahr-Dienstjubiläum feierte der Limbacher Rechnungsamtsleiter Klaus Rhein ein nicht alltägliches Ereignis. Bürgermeister Thorsten Weber stellte in seiner Laudatio fest, dass Rhein in den 40 Jahren seiner Dienstzeit, die er ausschließlich in der Gemeindeverwaltung verbrachte, zu einem wertvollen Mitarbeiter für die Gemeinde geworden sei.

Der Bürgermeister blickte auf die wichtigsten Stationen im bisherigen Berufsleben des Jubilars zurück. Nach dem Ausbildungsbeginn am 1. August 1980 wurde Rhein mit der bestandenen Prüfung zum Verwaltungsfachangestellten nahtlos zum 1. August 1983 ins Kassen- und Rechnungswesen der Gemeinde übernommen. Im Januar 1989 absolvierte er mit Erfolg die Angestelltenprüfung II.

Beruflicher Höhepunkt war sicher die mit Wirkung vom 1. Juni 2002 vollzogene Beförderung zum Rechnungsamtsleiter der Gemeinde. Diese Funktion übernahm er von Bruno Stipp, der kurz zuvor das Amt des Bürgermeisters angetreten hatte. Alle Veränderungen und Neuerungen in seinen Tätigkeitsfeldern hat Rhein seither mit Erfolg gemeistert. „Du hast Dein Aufgabenfeld fest im Griff“, betonte der Bürgermeister. Dieses Aufgabenfeld unterlag in den vergangenen Jahren einem steten Wandel. Nach der Einführung des neuen Haushaltsrechts stehen auch in den kommenden Jahren weitere Veränderungen hinsichtlich der Digitalisierung im Rechnungswesen an.

Der Bürgermeister betonte, dass er Rhein als freundlichen und tatkräftigen Kollegen kennengelernt habe. Für die zukünftige Zusammenarbeit wünschte er ihm, mit Urkunde und Geschenken im Gepäck, alles Gute, viel Freude sowie Erfüllung im Beruf. Augenzwinkernd blickte er auf das 50-Jahr-Jubiläum im Jahr 2030, das Rhein ab sofort fest im Blick haben solle.

Gewürdigt wurde der Jubilar auch vom Personalrat, der durch Veronique Apeltauer vertreten war. Sie übermittelte ihm namens aller Kollegen der Gemeinde Limbach die besten Wünsche zum Dienstjubiläum. Ihr Dank galt Rhein für das stets gute und angenehme Miteinander in all den Jahren. Dafür hatte auch sie, neben einer Anekdote aus dem Berufsleben, ein Präsent im Gepäck.

Klaus Rhein bedankte sich für die gesprochenen Worte und die Geschenke. Er betonte, dass er unter dem vierten Bürgermeister stets gerne im Limbacher Rathaus gearbeitet habe und weiterarbeiten werde. Ein gutes kollegiales Miteinander sei ihm stets wichtig gewesen und werde auch künftig wichtig bleiben.

Mit einem Dank an seine Frau Helga schloss er den offiziellen Teil und lud die Kollegen zu einem Umtrunk ein – mit dem nötigen Abstand, wie eben erforderlich in diesen Zeiten.

