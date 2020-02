Limbach.Die Informationsveranstaltung zum Schulbusverkehr, zu der Limbachs Bürgermeister Thorsten Weber dieser Tage ins örtliche Dorfgemeinschaftshaus eingeladen hatte, fand regen Zuspruch. Zu groß war der Ärger über die vergangenen Monate. Seit die Busverkehr Rhein-Neckar GmbH (BRN) im April vergangenen Jahres die Schülerbeförderung im Kreis übernommen hat, gab es immer wieder Beschwerden, unter anderem über verbale Ausfälle von Fahrern, unsachgemäßes Fahrverhalten, übersehene Haltestellen oder Fahrtausfälle, Verständigungsprobleme und fehlende Ortskenntnisse.

Vom Landratsamt wohnte der Fachdienstleiter für den ÖPNV und Schülerbeförderung, Elmar Brümmer, der Veranstaltung bei. Außerdem waren die stellvertretende Schulleiterin der Schule am Schlossplatz, Sandra Diefenbach, Mitglieder der gemeindlichen Gremien und einer der vormaligen Schulbusbetreiber im Neckar-Odenwald-Kreis, André Mechler, anwesend. Vom BRN waren Betriebsmanager Michael Exner, Teamleiter Dieter Kimmel und Marktmanager Benrath Moders da. Die BRN-Vertreter begannen die Diskussion mit einer Entschuldigung: „Der Abend ist uns schlichtweg peinlich. Wir sind am Austausch mit ihnen interessiert.“

Aufwand unterschätzt

Schon die erste Wortmeldung machte die große Verärgerung der Eltern über den mangelhaften Schulbusverkehr deutlich: „Auf der Kreistagssitzung im Oktober sind von ihren Mitarbeitern Aussagen gefallen, dass sie mit dem Umfang des Angebots überfordert waren. Offenbar wurde ein unseriöses Angebot abgegeben, um den Zuschlag zu bekommen.“ Das Vertrauen in den BRN sei bis heute nicht wieder hergestellt. Exner räumte ein, den Betreuungsaufwand der insgesamt 130 Busfahrer, die zum Teil aus dem Ausland akquiriert werden, unterschätzt zu haben. „Das größte Problem ist es, Fahrer zu finden, auszubilden und im Unternehmen zu halten.“ Diese würden in einem langwierigen Prozess aufgebaut.

Private Betreiber als Lösung

Aus dem Publikum kam der Vorschlag, noch einmal auf die privaten Busunternehmen aus dem Kreis zuzugehen. Unverständnis wurde darüber geäußert, dass nach Bekanntwerden des Fahrermangels nicht früher mit den alten Betreibern verhandelt wurde. „Zumindest zur Überbrückung von ein, zwei Jahren wäre dies sinnvoll gewesen“, schaltete sich Kreisrat Gerhard Noe ein. Auf die Vermutung, dass die Fahrer-Fluktuation finanzielle Gründe habe, kam die Antwort, dass eine Lohndebatte nicht zielführend sei. „Die Fahrer werden nach Tarif bezahlt“, erklärten die BRN-Vertreter.

Das Landratsamt hatte die Schülerbeförderung im Kreis zwischen Dezember 2018 und Januar 2019 europaweit ausgeschrieben. Den Zuschlag erhielt der BRN für die Angebotssumme von 1,5 Millionen Euro. Die an die Ausschreibung geknüpften Konditionen waren aus Sicht des Landratsamtes und des BRN zum Zeitpunkt der Vergabe erfüllt. Dennoch sei man über den anfänglichen Verlauf „schockiert“ gewesen, ließen sich Bürgermeister Weber und Elmar Brümmer vom Landratsamt vernehmen. „Wir haben nachgesteuert und Druck auf den BRN ausgeübt“, so Brümmer. Nach Bekanntwerden der Beschwerden habe das Landratsamt Vertragsstrafen gegen den BRN verhängt. Bürgermeister Weber meinte: „Wenn man sich bewirbt, dann muss man leisten können.“ Doch das sei offensichtlich nicht geschehen.

650 Beschwerdeanrufe

Nach Auskunft der Pressestelle der Deutschen Bahn lagen für das Gebiet des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar im April vergangenen Jahres 650 Beschwerdeanrufe vor. Mittlerweile habe sich der Wert zwischen 230 und 250 Anrufen pro Monat eingependelt. Beschwerden gingen auch beim Landratsamt und der Gemeinde Limbach ein. Weber und Brümmer bestätigten zwar, dass diese zurückgegangen seien. Doch durch die noch immer nicht gelöste Problematik, die im Wesentlichen das Gebiet rund um Limbach betreffe, befürchtet Thorsten Weber einen Rückgang der Anmeldezahlen an den Schulen.

„Wie lange sollen die Probleme noch dauern?“, fragten bei der Veranstaltung anwesende Eltern. BRN-Vertreter Kimmel erklärte, in enger Verbindung mit Elternvertretern, dem Landratsamt und den Schulen zu stehen. „Wir wollen Verlässlichkeit bieten“, beteuerte er. Dazu sei man auf die Zusammenarbeit mit den Eltern angewiesen. Um hier erfolgreich zu sein, sollten die Eltern jeden Vorfall unter Angabe von Datum, Uhrzeit, Buslinie und im besten Fall des Kennzeichens telefonisch melden. Die eingeleiteten Maßnahmen werde man weiterverfolgen: Einweisungen, Sprachkurse, Beisitzer in den Bussen, Kritikgespräche und Nachschulungen, sobald Vorfälle bekanntwerden. „Uns bleibt nur die Möglichkeit, intensiv an den Fahrern zu arbeiten und so die Situation sukzessive zu verbessern.“

Diskussionsteilnehmer warfen dem Verkehrsunternehmen vor, zu spät gehandelt zu haben. Die vorgestellten Maßnahmen seien bereits seit der Kreistagssitzung im Oktober bekannt, ein schlüssiges Konzept sei jedoch nicht erkennbar. Manche Eltern drohten, die Kosten für das Schülerticket einzubehalten. Sie beharrten auf der Forderungen nach einem fixen Datum, wann der Busverkehr endlich reibungslos funktioniert.

Ein solches zu nennen, hielten die BRN-Vertreter für „nicht seriös, weil sich die Personalsituation ständig ändert“. Der BRN versprach, auf die Subunternehmen zuzugehen, Personal zu werben und den Fahrerstamm weiterhin zu schulen. „Die Fehler sind passiert. Wir bitten um ihre Zusammenarbeit, den Zustand zu verbessern.“

Der Druck auf den BRN ist gestiegen. Am 22. April findet die Anschlussveranstaltung statt, auf der sich zeigen wird, ob die Busfahrten auf der Gemarkung Limbach konkret verbessert werden konnten oder nicht. js

