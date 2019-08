„Das Machbare vom Wünschenswerten trennen“

Limbach.Die Wahl im Mai brachte Veränderungen im Limbacher Gemeinderat mit sich. Neu ins Gremium eingezogen sind Christian Druck, Jochen Camarena, Tobias Schork und Achim Rhein. Alle Mitglieder wurden bei der konstituierenden Sitzung von Bürgermeister Thorsten Weber verpflichtet. „Wir werden stark gefordert sein. Wegen den Investitionen der letzten Jahre ist es wichtig, das Machbare vom Wünschenswerten zu trennen. Mein Wunsch ist es, dabei die Entwicklung aller sieben Ortsteile auch für die kommenden fünf Jahren im Blick zu haben“, so Weber. Den scheidenden Gemeinderäten Theresa Nenninger (fünf Jahre im Gremium), Pius Hemberger (29 Jahre), Adrian Schmitt (zehn Jahre), Gerhard Schork (zehn Jahre) und Jürgen Zechner (fünf Jahre) dankte der Bürgermeister für ihre Arbeit zum Wohl der Gemeinde.

Danach folgte die Besetzung der Posten für Ausschüsse und Stellvertreter. Gerhard Noe und Valentin Knapp bekleiden das Amt des ersten und zweiten Stellvertreters des Bürgermeisters. Der Bauausschuss wurde mit Rolf Christ, Alois Johmann, Gerhard Noe, Rainer Sauer, Valentin Knapp, Jochen Camarena y Volk, Valentin Kern und Katharina Albert besetzt. Als Vertreter der Gemeinde in die Verwaltungsgemeinschaft Limbach-Fahrenbach wurden gewählt Christian Bopp, David Roos, Johanna Baarends und Jürgen Braach.

Der Zweckverband Wasserversorgung „Oberes Trienztal“ wird von Michael Müller und Christian Druck vertreten. In den Abwasserzweckverband Fahrenbach-Limbach wurden Andreas Ebert, Tobias Schork und Christian Druck gewählt. Im Zweckverband Interkommunaler Gewerbepark Odenwald vertreten künftig Alois Johmann und Edwin Henn die Gemeinde Limbach.

Nach den Beschlüssen zur Wahl der Ausschussmitglieder informierte die Verwaltung über die Haushaltsentwicklung 2019. Das ordentliche Ergebnis gemäß dem Haushaltsbeschluss von Februar 2019 beträgt 520 000 Euro. Zum jetzigen Zeitpunkt werden bei der Gewerbe- und Einkommenssteuer erstmals Mindereinnahmen erwartet. Der aktuelle Stand beträgt rund 3 522 126 Euro. Im Kostenbereich steigen die investiven Zuschüsse wegen den Mehraufwendungen an der Defizitbeteiligung für die Kindergärten um 72 000 Euro an. Trotzdem verlaufen Ertrags- und Kostenbereich überwiegend planmäßig.

Um dem Insektenrückgang entgegen zu wirken, beteiligt sich die Gemeinde am sogenannten „Blühenden Naturpark 2019 Neckartal-Odenwald“. Dafür vorgesehene Flächen wurden am 9. Mai von einer Biologin begutachtet. Am 18. Juni trafen die Empfehlungen zur Entwicklung der Blumenwiesen in der Gemeinde ein. Seit Juli werden die Maßnahmen von den Bauhofmitarbeitern umgesetzt. Die Kosten für das Saatgut betragen 500 Euro.

Adrian Schmitt erklärte in diesem Zusammenhang, sich ehrenamtlich für den Naturpark einzusetzen. Auf Flyern, die im Rathaus ausliegen, können Bürger ebenfalls ihre Ideen zum Naturpark mitteilen. Die Gemeinderäte Klaus Brauch-Dylla und Jürgen Braach verwiesen auf die Möglichkeit zu Kooperationsprojekten beispielsweise mit Kindergärten, um eine nachhaltige Entwicklung zu gewährleisten.

Aufträge vergeben

Die Auftragsvergaben für Schreiner- und Metallbauarbeiten im Feuerwehrhaus Limbach verlaufen weiterhin schleppend. Der Gemeinderat bevollmächtigte daher Bürgermeister Weber im Falle erfolgreicher Submission und Wirtschaftlichkeit, entsprechende Aufträge zu erteilen. Die Außenanlage am Feuerwehrhaus übernimmt Kispert Bau zum Angebotspreis von 192.630,05 Euro.

Für den Neubau der Feuerwehrgarage und des Dorfgemeinschaftshauses in Krumbach findet am 25. Juli die Ausschreibung für Elektroarbeiten statt. Auch hier wurde Weber dazu bevollmächtigt, erfolgreiche Ausschreibungsergebnisse zu vergeben. Das Gewerk Trockenbau vergab der Gemeinderat für rund 35 550 Euro an die Firma Wegert aus Buchen und das Gewerk Innenputz an die Firma Christ aus Krumbach zum Preis von 49 816 Euro.

Das Gremium genehmigte sieben Baugesuche, darunter viele Wohnungsneubauten, sowie eine Sachspende der Firma Bieler an die Feuerwehr in Krumbach.

Zum Abschluss waren die freiwilligen Feuerwehren Thema; Thorsten Weber lobte das Jugendfeuerwehr-Zeltlager als „schöne Veranstaltung auf unserer Gemarkung“. Die Feuerwehr Limbach übernimmt außerdem in Eigenleistung Arbeiten an der Außenfassade seines Feuerwehrneubaus.

Bei einem Spaziergang über die Tiefe Wiese wurde über das Gesamtprojekt des Um- und Erweiterungsbaus der Schule am Schlossplatz informiert. Am 20. September wird der offizielle Baubeginn im Rahmen des 40-jährigen Schulfests gefeiert. js

