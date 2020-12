„Das Leben ist Jetzt“ als Motto

Während die Corona-Pandemie etliche Menschen schwer trifft, ruft Patrick Noe dem Leben entschlossen ein „Hallo! Hallo!“ entgegen. Der Künstler aus Limbach produzierte erneut eine Single.

Limbach. Der aus dem Odenwald stammende Künstler Patrick Noe brachte Ende November seine neue Single „Das Leben ist Jetzt“ heraus.

Er entwickelte schon sehr früh eine Leidenschaft für die Musik. „Ich brenne seit Ewigkeiten für Musik. Mit diversen Cover-Bands war ich jahrelang on the road und habe viel gelernt – Bühnenpräsenz, Menschen erreichen zu können“, so Noe auf seiner Homepage.

Familie, Job und Kunst vereint

Glücklich verheiratet und mit zwei Kindern lebt er noch immer in Limbach, dort wo er auch aufgewachsen ist und seine Kindheit und Jugend verbracht hat.

Da stellt man sich die Frage, wie er alles unter eine Decke gesteckt bekommt – Familie, Job und das Leben als Künstler. Denn Patrick Noe ist nicht nur Künstler, sondern hauptberuflich für ein Hamburger Unternehmen als Produktmanager und im Vertrieb tätig.

„Es ist nicht immer einfach, alles unter einen Hut zu bekommen. Und man muss definitiv Abstriche machen. Aber wie sagt man so schön: „Von nichts kommt nichts“, so Noe im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten.

Mit seinen Coverbands bereiste Noe ganz Deutschland. Irgendwann fragte er sich selbst, warum er jeden Abend Songs von anderen Künstler singt – und nicht seine eigenen. Deshalb wollte er etwas Neues erschaffen, ein Lied, das es zuvor noch nicht gab.

Noe: „So machte ich mich bei einem Urlaub auf Bali an meinen ersten Songtext mit dem Titel „Himmel“ – der prompt bei Bär Läsker auf dem Tisch landete.

Andreas Bär Läsker ist der Manager der Band „Die Fantastischen Vier“und entdeckte Noe als Newcomer. Laut seiner Promotion-Agentur „Sub SoundS“ zeigte sein erster Hit bereits Erfolg und wurde bei Radiosendern von Bayern bis Helgoland gespielt.

Besonders an seinem Debut ist, dass eine Schule für Hörgeschädigte den Song im Rahmen der Bundesgartenschau Heilbronn 2019 aufführte. Bis zum Entstehen des aktuellen Liedes produzierte Noe noch zwei weitere Singles: „Ein Mann ein Wort“ und „Lass uns über die Liebe reden“.

Bei dem Familienvater aus Limbach gibt es keine Halbherzigkeiten: „Wenn du mit Leidenschaft bei der Sache bist, willst du sie auch in anderen Menschen entfachen.“

Seit dem 29. November kann das Video der neuen Single auf Youtube angeschaut werden. Dabei beschreibt er, dass das Leben ein Geschenk ist. Mit dem Ruf „Hallo! Hallo!“ sieht er diesem dankbar entgegen.

Mithilfe seines neuen Musikstückes kam er aus seinem Loch der Corona-Zeit heraus: „Ich rutschte, mit anderen Worten, in ein Loch ab. Aber dann dachte ich: Hey, wenn’s so bleibt, muss ich es akzeptieren, dann ist trotzdem jetzt das Leben. Das war der Punkt, an dem ich mich hinsetzte und aufschrieb, dass das Leben immer jetzt ist, egal was passiert“, schildert Noe seine Motivation für den neuen Hit.

Der Text von „Das Leben ist Jetzt“ zeigt, wie wichtig es ist, sich im Hier und Jetzt zu befinden. Auch wenn einmal schwierige Zeiten kommen, sollte man dabei seine Lebenszeit schätzen. Der Refrain verdeutlicht dies noch einmal: „Tiktok frag dich doch mal, lebst du für diesen Tag. Die Zeit verfliegt im Sturm, tiktok schlägt deine Uhr“.

Noe kann auch live gehört werden, er will weiterhin mit seinen Coverbands auftreten – nur eben jetzt mit seinen eigenen Songs.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 16.12.2020