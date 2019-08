Auf acht Rollen unterwegs

Wagenschwend.Nach altbewährter Tradition starteten wieder 20 motivierte Kinder auf je acht Rollen, um am Inliner-Ferienprogrammpunkt des Musikvereins Wagenschwend teilzunehmen. Bürgermeister Thorsten Weber dankte dem Musikverein für den Beitrag am Limbacher Ferienprogramm. Nachdem Trainerin Tabitha März zunächst allen Teilnehmern die Schutzausrüstung erklärte und das Bremsen und richtige Hinfallen geübt wurde, startete Thomas März mit den „Wiederholungstätern“ in den abwechslungsreichen Hindernisparcours. Beim Steigen über Reifen und Fahren über Wippen und Schanzen war Ausdauer und Geschicklichkeit gefragt. Währenddessen vertiefte Tabitha März mit den noch unsichereren Fahrern das Bremsen bergab und verbesserte den Fahrstil, bis schließlich alle Kinder den Parcours mit Hilfe der fleißigen Helfer erfolgreich meistern konnten. Trotz des anstrengenden Parcours hatten alle so viel Ausdauer und Freude am Fahren, dass sie am Ende gar nicht mehr von den Inlinern steigen wollten.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 19.08.2019