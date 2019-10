„Allzeit zupackend, jederzeit aufmerksam und verlässlich“

Limbach.„Die eine wartet, dass die Zeit sich wandelt. Die andere packt sie kräftig an und handelt.“ Mit diesem auf Isolde Pabst abgewandelten und aus seiner Sicht absolut treffenden Zitats des italienischen Philosophen Alighieri beglückwünschte Bürgermeister Thorsten Weber die Jubilarin zu 40 Jahren aktive Dienstzeit bei der Gemeinde Limbach.

Er ließ in seiner Laudatio die wichtigsten Stationen im bisherigen Berufsleben der Jubilarin Revue passieren, das auch von Höhen aber auch Tiefen im privaten Bereich begleitet wurde.

Am 1. August 1979 fiel der Startschuss für die nun vier Jahrzehnte dauernde Tätigkeit, zunächst in der Funktion einer Raumpflegerin für die damals neue Schule am Schlossplatz, die ja vor kurzem auch ihren 40. Geburtstag feiern konnte.

Am 1. Oktober 1986 übernahm Isolde Pabst zusätzlich noch das Austragen der Amtsblätter für die Bürger „westlich der L 615“, wie es damals im Arbeitsvertrag hieß. Im Januar 2017 endete die Tätigkeit als Raumpflegerin.

Seitdem versorgt die Jubilarin die Einwohner in ihrem Bezirk weiterhin zuverlässig und pünktlich mit dem wöchentlichen Amtsblatt der Gemeinde. Nun konnte Isolde Pabst ihr 40-Jahr-Dienstjubiläum begehen, zu dem ihr der Bürgermeister im Namen der Gemeinde Limbach aber auch persönlich gratulierte.

Er wünschte ihr, mit Urkunde und Geschenk im Gepäck, alles Gute, weiterhin viel Freude sowie viel Gesundheit und schloss mit dem Dank an die im Sinne des Eingangszitates allzeit zupackenden, jederzeit aufmerksamen und verlässlichen Tätigkeiten.

Gelobt und beschenkt wurde die Jubilarin auch vom Personalrat, der durch die stellvertretende Personalratsvorsitzende und langjährige, direkte Kollegin Ilona Kreis vertreten war. Diese übermittelte ihr namens aller Kollegen der Gemeinde Limbach die besten Wünsche zum Dienstjubiläum.

Mit viel Stehvermögen habe man jahrzehntelang die Schule in Schuss gehalten, gut zusammengearbeitet und viel miteinander erlebt. Sie genoss und genießt bei allen Kollegen eine hohe Wertschätzung und Anerkennung.

Ilona Kreis dankte Isolde Pabst aber auch für ihr viele Jahre dauerndes Engagement im Personalrat und ihre Ideen bei Ausflügen und Feiern und wünschte ihr für den nahenden Ruhestand alles Gute bei bester Gesundheit.

Isolde Pabst bedankte sich für die gesprochenen Worte und die Geschenke. In 40 Jahren hatte sie unter vier Chefs im Rathaus, drei Rektoren, einem Konrektor sowie fünf Hausmeistern ihren Dienst verrichtet. Nicht immer einfach, gerade in der Anfangszeit, wo kein Geld für Anschaffungen zur Verfügung stand. Was sich wie ein roter Faden durch die 40 Jahre zog, war das gute Miteinander mit den Kollegen, wofür sie sich abschließend herzlich bedankte.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 22.10.2019