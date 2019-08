900 000 Euro als Förderung

Heidersbach.In der Kurzzeitpflege werden pflegebedürftige Menschen für einen befristeten Zeitraum in einer Pflegeeinrichtung betreut, häufig nach einem Krankenhausaufenthalt oder einer Rehabilitation. Auch wenn die häusliche Pflege wegen Krankheit oder Urlaub der pflegenden Angehörigen für eine bestimmte Zeit nicht möglich ist, helfen Angebote der Kurzzeitpflege. Für deren Ausbau stellt das Land mit dem Förderprogramm „Solitäre Kurzzeit-Pflege“ insgesamt 7,6 Millionen Euro bereit. Nachdem gut ein halbes Jahr nach der Ausschreibung bereits 2,7 Millionen Euro an die ersten Einrichtungen vergeben wurden, unterstützt das Land nun drei weitere Standorte, darunter Heidersbach mit 900 000 Euro. Dies teilte Sozial- und Integrationsminister Manne Lucha am Dienstag in Stuttgart mit.

„Viele Menschen im Land suchen dringend einen Kurzzeit-Pflegeplatz für ihre Angehörigen. Ich freue mich, dass es uns durch unser Aktionsbündnis in so kurzer Zeit gelungen ist, die Zahl der solitären Kurzzeitpflegeplätze in Baden-Württemberg um zehn Prozent zu erhöhen“, so Minister Lucha. Und: „Es stehen noch weitere Fördermittel zur Verfügung“.

18 neue Plätze

Mit den ersten Zuwendungsbescheiden wurden im Juni bereits 55 Kurzzeit-Pflegeplätze geschaffen, nun kommen weitere 62 hinzu. Für die neue Einrichtung in Heidersbach, geplant vom Caritasverband, kommen 18 Plätze dazu. Der Kurzzeitpflegebereich richtet sich auch an Personen im Anschluss an einen Krankenhausaufenthalt. Sie sollen durch rehabilitative Maßnahmen bei der Rückkehr in die eigene Häuslichkeit unterstützt werden.

Das Ministerium für Soziales und Integration hat die Partner der Selbstverwaltung von Kassen, Einrichtungsträgern und Kommunalen Landesverbänden zu einem „Aktionsbündnis Kurzzeitpflege“ eingeladen. Die Bündnispartner sind sich einig, dass eine Stärkung und Weiterentwicklung der Kurzzeitpflegeangebote notwendig ist. Dies gilt besonders für aktivierend und rehabilitativ ausgerichtete Angebote, die gerade nach einem Krankenhausaufenthalt die gesundheitliche Situation stabilisieren. Das Förderprogramm richtet sich vorrangig an Einrichtungen, die qualitativ anspruchsvolle therapeutische und rehabilitativ ausgerichtete Konzeptionen in die Praxis umsetzen wollen.

