1300 Bäume für ein besseres Klima gepflanzt

Laudenberg.Die gemeinsame Pflanzaktion „Fridays for Nature“ in Laudenberg musste wegen der Coronakrise abgesagt werden. Die Bäume wurden dennoch eingesetzt.

Die landesweite Klimaschutzaktion „1000 Bäume für 1000 Kommunen“ wird vom Gemeindetag Baden-Württemberg mit seinen Mitgliedsstädten und -gemeinden umgesetzt, denn Klimaschutz ist ein zentrales Thema in der Gesellschaft.

An dieser Aktion unter dem Stichwort „Fridays for Nature“ sollten rund 60 Schüler der Grundschule Laudenberg sowie die Bürger und Gemeinderäte von Limbach zusammen mit Bürgermeister Thorsten Weber teilnehmen. Die gemeindeeigene Fläche, auf der die Aufforstung des Naturwaldes stattfindet, liegt zwischen Laudenberg und Einbach und ist rund einen halben Hektar groß. Träger des Projektes ist die Gemeinde Limbach.

Durch die aktuelle Situation und die drastischen Maßnahmen im Zuge der Coronakrise wurde die Pflanzaktion, die am Freitag stattfinden sollte, schweren Herzens abgesagt.

Gemeinschaftsaktion geplant

Ab zehn Uhr sollten verschiedene Schulklassen einen Teil der Jungpflanzen in die Erde setzen, bevor um 16 Uhr die Gemeinderäte und der Bürgermeister selbst Hand angelegt hätten. Weber bedauert die Absage des Termins sehr: „Es ist wirklich sehr schade, aber leider nicht zu ändern.“

Da jedoch die verschiedenen Bäume und Sträucher schon gekauft waren, mussten diese trotz allem eingepflanzt werden. „Sonst wären die Pflanzen kaputt gegangen“, so der Bürgermeister weiter. Daher wurde die Firma LKS-Forstarbeiten mit dem Einsetzen beauftragt. Die Forstwirte waren circa zwei Tage mit den Pflanzarbeiten beschäftigt.

Außerdem lud Weber zu einem Pressetermin, um den genauen Ablauf gemeinsam mit Förster Wolfgang Kunzmann zu schildern.

Letzterer erklärt: „Bei solchen Vorhaben benötigt man immer eine gewisse Vorlaufzeit, da Pflanzenbestellungen aufwendig sind. Außerdem weiß man vorher nicht genau, ob man auch die Pflanzen bekommt, die bestellt wurden.“

Um zu entscheiden, welche Bäume gepflanzt werden sollen, beging der Förster die Fläche im Voraus und untersuchte die Pflanzenkultur. In Absprache mit der Forstlichen Versuchsanstalt Freiburg (FVA) wurden dann klimastabile Gehölze und Bäume gekauft.

Klimabeständiger Wald als Ziel

„Das Ziel ist es, einen naturgemäßen und artenreichen Wald mit standortgerechten Baumarten anzulegen. Hierbei steht das Schaffen eines natürlich gestuften Waldtraufes mit Strauch- und Heckenzone aus Schwarzdorn- und Heckenrosen, Haselnusssträuchern sowie Hainbuchen im Vordergrund“, erklärt Kunzmann. Dadurch soll ein sanfter Übergang zum Hauptbestand erreicht werden. So könne der Wald auch vor möglichen Sturmereignissen geschützt werden, so Weber.

Im Randbereich sollen dann Wildobstbäume, wie die Urform des Apfelbaumes eingesetzt werden. Zum Hauptbestand zählen Stiel- und Roteichen, Esskastanien und Weißtannen, die als klimastabil gelten und deshalb ausgewählt wurden. Weil jede Baumart unterschiedlich schnell wächst, wurden die Pflanzen auf der Fläche verteilt und in Kleingruppen angeordnet.

Würden die Setzlinge untereinander verteilt werden, wüchsen manche Baumarten schneller als die anderen und es wäre am Ende nur eine Sorte übrig, erläutert der Förster. Diese Kleingruppen seien so auch in einem normalen Wald zu finden.

So bleiben auf der Fläche, wo jetzt 150 kleine Weißtannen platziert wurden, in 30 Jahren vielleicht vier übrig, da der Rest im Laufe der Zeit nicht mehr genug Licht bekommt.

In Zukunft werden hier Schulklassen und Kindergarten gemeinsam mit dem Förster die Natur kennenlernen und sehen, wie die Bäume sich entwickeln.

„Nichts ist fix, die Natur ist immer im Fluss“, schließt Wolfgang Kunzmann. Daher werde man abwarten, wie sich die Bäume und Sträucher entwickeln und wie die Fläche in Laudenberg in einigen Jahren aussieht.

