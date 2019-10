Winterzauber im Norden Russlands

REISELEISTUNGEN:

Haustürabholung und Transfer mit div. Bussen zum Flughafen Frankfurt und zurück (Details siehe Seite 24) · Gutschein zum Besuch der Luxx Lounge · Flug mit Lufthansa ab/ bis Frankfurt (Umsteigeverbindung möglich) nach Moskau in der Economy Class inkl. Steuern und Gebühren · 6 Nächte in 3–5-Sterne-Hotels in Moskau, Kirovsk, Murmansk und St. Petersburg · 3 Nächte im Doppelabteil an Bord des Privatzuges von Moskau nach Apatity und von Murmansk nach St. Petersburg · Vollpension während der Reise (9x Frühstück, 8x Mittagessen, 9x Abendessen) · 1 Reiseführer pro Zimmer/Abteil · Deutschsprachige Reiseleitung vor Ort · Highlights: Stadtrundfahrten in Moskau, Murmansk und St. Petersburg · Vorträge im Zug über die russische Kultur, Geschichte und das tägliche Leben · Wodkaprobe im Zug · Besuch des Schneedorfes in Kirovsk · Ausflüge in die winterliche Umgebung auf der Suche nach Nordlichtern in Kirovsk mit Schneemobilen und 2x in Murmansk (keine Garantie für Nordlichter, abhängig von den Wetterbedingungen) · Besuch eines Dorfes der Sami mit kurzer Fahrt in einem Rentierschlitten · Besuch der Eremitage in St. Petersburg · Ausflug nach Puschkin mit Besuch des Katharinenpalastes und des Bernsteinzimmers · Zusätzlich buchbar: Aufpreis für Sitzplätze mit mehr Beinfreiheit (auf Anfrage) · Nicht inkludiert: Nicht genannte Mahlzeiten und Getränke · Trinkgelder · Persönliche Ausgaben · Visakosten

MINDESTTEILNEHMERZAHL:

15 Personen. Bei Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl behalten wir uns vor, die Reise bis spätestens 14 Tage vor Reisetermin abzusagen. MINDESTTEILNEHMERZAHL FÜR DEN TRANSFER: 10 Personen. Bei Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl behalten wir uns vor, den Transfer gegen eine Bahnfahrt der 2. Klasse auszutauschen. Diese Reise ist grundsätzlich für Gäste mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet. Bitte sprechen Sie uns an.

Es gelten die Reisebedingungen des Veranstalters:

Poppe Erlebnisreisen – eine Marke von mundo Reisen GmbH & Co. KG, Jahnstraße 64, 63150 Heusenstamm Ausführliche Reiseinformationen erhalten Sie bei Ihrem FN-Reisen-Team.

Reiseverlauf

14.02.20 Flug nach Moskau

15.02.20 Stadtrundfahrt Moskau | Abfahrt des Zuges

16.02.20 Zugfahrt nach Apatity

17.02.20 Apatity | Kirovsk: Schneedorf

18.02.20 Kirovsk | Sami Dorf | Murmansk

19.02.20 Stadtrundfahrt Murmansk

20.02.20 Murmansk | St. Petersburg

21.02.20 Stadtrundfahrt St. Petersburg

22.02.20 St. Petersburg: Eremitage Museum | Ausflug nach Puschkin

23.02.20 Heimreise: Rückflug nach Frankfurt

Haustürabholung (max. 20 km)

vom Wohnort zum nächsten

Zustiegsort & zurück.

Termin: 01.11. – 08.11.2020

Preis: 1.415 € P.P.*

*Preis im DZ / EZ-Zuschlag: 340 € p.P. Voraussichtlicher Preis und Datum