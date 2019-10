Winterwunderland

Polarlichter, Rentiere und das Weihnachtsmanndorf.

REISELEISTUNGEN:

Haustürabholung und Transfer mit div. Bussen zum Flughafen Stuttgart und zurück (Details siehe Seite 24) · Nonstop-Flug mit Sundair nach Kuusamo und zurück · CO₂-Kompensation über atmosfair · Flugabhängige Steuern und Gebühren · Transfers im Zielgebiet lt. Programm · 5 Nächte im 4-Sterne-Holiday Club Hotel Tropiikki · 5x Frühstücksbuffet im Hotel · Tägliche Nutzung des Aqua Park und der Sauna im Hotel · Highlights: Tagesausflug nach Rovaniemi mit Besuch Arktikum inkl. Eintritt und Führung · Besuch Weihnachtsmanndorf · Ausflug zu einer Rentierfarm inkl. kleiner Rentierschlittenfahrt · Schneeschuhwanderung inkl. Materialausleihe mit örtlichen englischsprachigen Guides · Finnisches Saunaerlebnis in Blockbohlensaunen direkt am See mit Eisbaden (körperliche und gesundheitliche Eignung vorausgesetzt) · Begleitung aller Ausflüge und tägliche Sprechstunden im Hotel durch Reiseleitung vor Ort · Deutschsprachige Führung während der Ausflüge · Reiseliteratur · Zusätzlich und nur vorab buchbar: Abendessenpaket mit 5x Abendessen im Hotel: 160 € p.P. · Motorschlittensafari: 108 € p.P. (2 Pers. je Motorschlitten als Selbstfahrer), 152 € p.P. (1 Person je Motorschlitten als Selbstfahrer, inkl. Transfers, Thermokleidung (Overall, Helm, Stiefel, Handschuhe), englischsprachige Guides, Führerschein Klasse 3 notwendig, 0,0 % Alkohol, Versicherung mit 1.000 € Selbstbehalt · Besuch einer Hundeschlittenfarm: 188 p.P., inkl. Transfers, Hundeschlittenfahrt ca. 5 km (2 Pers. je Hundeschlitten), kleiner Snackimbiss (heißer Saft, Kekse, Würstchen), deutschsprachige Reiseleitung und englischsprachige Guides während der Schlittenfahrt)

MINDESTTEILNEHMERZAHL:

25 Personen. Bei Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl behalten wir uns vor, die Reise bis spätestens 30 Tage vor Reisetermin abzusagen. Diese Reise ist grundsätzlich für Gäste mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet. Bitte sprechen Sie uns an.

Es gelten die Reisebedingungen des Veranstalters:

GLOBALIS Erlebnisreisen GmbH, Uferstraße 24, 61137 Schöneck Ausführliche Reiseinformationen erhalten Sie bei Ihrem FN-Reisen-Team.

Reiseverlauf

20.01.20 Flug nach Kuusamo

21.01.20 Schneeschuhwanderung | Rentierfarm

22.01.20 Ausflug nach Rovaniemi | Weihnachtsmanndorf

23.01.20 Tag zur freien Verfügung | Finnisches Saunaerlebnis | Ausflug Motorschlittensafari (fak.)

24.01.20 Tag zur freien Verfügung | Ausflug Hundeschlittenfarm mit Hundeschlittenfahrt (fak.)

25.01.20 Heimreise: Rückflug nach Stuttgart

Haustürabholung (max. 20 km)

vom Wohnort zum nächsten

Zustiegsort & zurück.

Termin: 20.01. – 25.01.2020

Preis: 1.459 € P.P.*

*Preis im DZ / EZ-Zuschlag: 270 € p.P.