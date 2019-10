Willkommen auf der Finca Sa Bassa Rotja

REISELEISTUNGEN:

Haustürabholung und Transfer mit div. Bussen zum Flughafen Frankfurt und zurück (Details siehe Seite 24) · Gutschein zum Besuch der Luxx Lounge · Flug mit Lufthansa nach Palma de Mallorca und zurück · Flughafensteuern, Sicherheitsgebühren und Kerosinzuschlag · Transfer Flughafen – Finca – Flughafen inkl. Assistenz bei Ankunft · Transfers lt.

Reiseverlauf · 7 Nächte in der 4-Sterne-Finca SA BASSA ROTJA ECOTURISME · 7x Frühstücksbuffet · 7x Abendessen · 1x Welcome Drink · Deutschsprachige Reiseleitung vor Ort · Highlights: Eintritt Botanicactus und Kloster San Francisco · Sekt in der Markthalle Palma · Mittagessen Es Repost Slow Food · Workshops: „Paella -Essen“ und „Backen eines Mandelkuchens“ · Verköstigung in einer Schokoladenstube · Weinprobe in Binissalem · Besichtigung Ölmühle · Eintritt Kloster Lluc · Reiseführer pro Zimmer

VERLAGSBEGLEITUNG: Andreas Berns

MINDESTTEILNEHMERZAHL:

20 Personen. Bei Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl behalten wir uns vor, die Reise bis spätestens 30 Tage vor Reisetermin abzusagen. Diese Reise ist grundsätzlich für Gäste mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet. Bitte sprechen Sie uns an.

Es gelten die Reisebedingungen des Veranstalters:

FN Reisen/Fränkische Nachrichten Verlags-GmbH, Schmiederstraße 19, 97941 Tauberbischofsheim Ausführliche Reiseinformationen erhalten Sie bei Ihrem FN-Reisen-Team.

Reiseverlauf

27.05.20 Flug nach Palma de Mallorca

28.05.20 Wochenmarkt in Inca | Weinprobe JL Ferrer – Bodegabesuch

29.05.20 Palma ganztägig: Besuch des Wochenmarktes – Altstadtbesichtigung – Mittagesessen in Palma – Schokoladen-Degustation

30.05.20 Vormittags zur freien Verfügung | Am Nachmittag: gemeinsames Paella-Kochen – Weindegustation – landestypisches Dessert in der Finca und Event-Manufaktur Alaiar

31.05.20 Besuch des botanischen Gartens „Botanicactus“ in Ses Salines (zahlreiche Pflanzen- und Kakteenarten auf 150.000 m²) | Besuch der Naturbucht Calla Figuera

01.06.20 Entspannen auf der Finca

02.06.20 Gemeinsames Backen eines Mandelkuchens, der mallorquinischen Spezialität „gato“

03.06.20 Heimreise: Rückflug nach Frankfurt

Haustürabholung (max. 20 km)

vom Wohnort zum nächsten

Zustiegsort & zurück.

Termin: 27.05. – 03.06.2020

Preis: 1.745 € P.P.*

*Preis im DZ / EZ-Zuschlag: 300 € p.P.

Aufpreis Suite im DZ: 190 € / EZ-Zuschlag: 380 € p.P.